"Te clavo los cortos igual", Nati Jota redobló y fue por todo

"Era el día de cruzarte a medio país, todos festivos, todos primaverales, todos pseudo abrigados (porque que sea 21 de septiembre no significa que haga calor) Y YO EN SHORT, porque para mi la primavera era short obligatorio sino no era primavera, ahora un poco crecí y capaz que espero a no morirme de frío para los cortos. Hoy te festejo la primavera desde acá", siguió.

"Y los cortos te los clavó igual", cerró posando con un mini vestido colorado.

El día anterior, Nati Jota volvió a demostrar que no teme a la hora de mostrarse al natural y sin nada de photoshop, filtros o retoques. La joven suele presumir su figura sin tapujos, aunque en esta oportunidad fue por todo con una infartante selfie.

Nati Jota se fotografió al salir de la ducha y presumió su lomazo luciendo un osado conjunto de ropa interior color negro, con encaje y transparencias.

Además, se animó a llevar una toalla en su cabeza y nada de maquillaje. "Treino, ducha y a seguir”, expresó debajo de la imagen que subió en sus historias de Instagram.

Hace varias semanas Nati Jota armó las valijas para visitar a su hermana en Estados Unidos y aprovechó para recorrer diferentes ciudades hasta llegar a México.

Desde las diferentes ciudades, Nati Jota no paro de compartir fotos de su día a día causando sensación con cada posteo, en especial aquellos en donde se animó a lucir su curvilínea figura al natural.

Su álbum comenzó con una imagen con un espectacular atardecer de fondo y luciendo su figura en bikini y a contra luz, Nati se animó a posar sin filtros ni photoshops y habló sobre ello con un profundo mensaje junto a la postal.

"Qué delito ponerle filtro a una foto así. Casi caigo pero no. Por eso tengo que decirlo, hay algo en mis entrañas que me lo pide, es como un fuego interior quemándome desde adentro: HASHTAG SIN FILTER. ay listo qué alivio", comenzaba diciendo sobre su decisión de publicar la foto al natural.

Ya llegada a la Argentina, Nati decidió recordar sus vacaciones con una inédita foto en la que una vez más lució su lomazo con un micro bikini de lo más reveladora.

En esta oportunidad, la rubia posó en la orilla del mar con un diseño que dejo parte de su sideboob a la vista.

"Extrañando ando (Ah re, sentí que siempre los que vuelven de viaje en algún momento ponen algo así). Es jueves además así que si le sumo #tbt la rompo", escribió junto a la publicación que reventó los likes.