Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: se planea una profunda transformación en los dos programas

Reformas para Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

La reforma más significativa que planea el Ministerio de Capital Humano para el 2026 es la sustitución de la asignación dineraria mensual (el pago fijo de $78.000) que reciben los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social por un sistema de vouchers o cupones de capacitación.

De esta manera los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo pasarían a recibir cupones que podrán canjear en el sector privado para realizar capacitaciones y cursos de oficios. El objetivo es convertir el subsidio directo en una herramienta que financie la formación profesional y promueva la inserción laboral efectiva, eliminando la contraprestación de actividades comunitarias y la intermediación de organizaciones sociales.

Acompañamiento Social Ex Potenciar Trabajo El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Su implementación comenzará con una prueba piloto en el recién creado Centro de Formación Capital Humano (mediante la Resolución 1105/2025) y el sistema se articulará con empresas privadas que ofrecerán capacitaciones específicas alineadas con la demanda del mercado laboral regional (se menciona el interés de compañías como McDonald's y Sinteplast).

Esta reestructuración se da en el marco de una política que busca limitar la injerencia de las organizaciones sociales y municipalidades en la gestión de los fondos sociales, y enfocarse en la capacitación con el objetivo de que los beneficiarios puedan pasar a la órbita de empleo registrado lo antes posible.

No habrá pagos directos en 2026

Los pagos de las asignaciones dinerarias como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social tienen un plazo de finalización establecido por el Ministerio de Capital Humano.

En el caso de Volver al Trabajo, el plazo para la finalización de los pagos directos se extendería hasta, aproximadamente, mayo de 2026.

Una vez que cese el pago de la asignación económica, los beneficiarios ya no percibirán la ayuda de $78.000, quedando sujetos únicamente al sistema de vouchers para formación profesional como puente final hacia el empleo formal o el autoempleo, incentivando a los beneficiarios a completar su formación e insertarse en el mercado laboral antes de la fecha límite establecida.