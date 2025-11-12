Inicio Sociedad Volver al Trabajo
Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: se planea una profunda transformación en los dos programas

El Ministerio de Capital Humano reformaría los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social para transformarlos en herramientas de empleabilidad

Marcos Barrera
Importantes reformas para los pagos de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

El Ministerio de Capital Humano planea aplicar reformas en 2026 a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Los cambios buscan transformar los subsidios directos en herramientas de empleabilidad con un horizonte de finalización claro para la ayuda económica.

Con el arribo de Javier Milei a la presidencia el Ministerio de Capital Humano oficializó la división del ahora ex Potenciar Trabajo y reemplazo ese programa por dos nuevos: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Esta división se hizo con el objetivo de diferenciar a la población con más potencial de inserción laboral de aquella que requiere un apoyo más integral y cercano al retiro.

Los dos programas están a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los pagos los realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Volver al Trabajo está centrado en la capacitación y la inserción laboral de los beneficiarios; mientras que Acompañamiento Social está enfocado en el apoyo integral y social de los grupos con mayores vulnerabilidades y dificultades de inserción laboral.

Reformas para Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

La reforma más significativa que planea el Ministerio de Capital Humano para el 2026 es la sustitución de la asignación dineraria mensual (el pago fijo de $78.000) que reciben los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social por un sistema de vouchers o cupones de capacitación.

De esta manera los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo pasarían a recibir cupones que podrán canjear en el sector privado para realizar capacitaciones y cursos de oficios. El objetivo es convertir el subsidio directo en una herramienta que financie la formación profesional y promueva la inserción laboral efectiva, eliminando la contraprestación de actividades comunitarias y la intermediación de organizaciones sociales.

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Su implementación comenzará con una prueba piloto en el recién creado Centro de Formación Capital Humano (mediante la Resolución 1105/2025) y el sistema se articulará con empresas privadas que ofrecerán capacitaciones específicas alineadas con la demanda del mercado laboral regional (se menciona el interés de compañías como McDonald's y Sinteplast).

Esta reestructuración se da en el marco de una política que busca limitar la injerencia de las organizaciones sociales y municipalidades en la gestión de los fondos sociales, y enfocarse en la capacitación con el objetivo de que los beneficiarios puedan pasar a la órbita de empleo registrado lo antes posible.

No habrá pagos directos en 2026

Los pagos de las asignaciones dinerarias como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social tienen un plazo de finalización establecido por el Ministerio de Capital Humano.

En el caso de Volver al Trabajo, el plazo para la finalización de los pagos directos se extendería hasta, aproximadamente, mayo de 2026.

Una vez que cese el pago de la asignación económica, los beneficiarios ya no percibirán la ayuda de $78.000, quedando sujetos únicamente al sistema de vouchers para formación profesional como puente final hacia el empleo formal o el autoempleo, incentivando a los beneficiarios a completar su formación e insertarse en el mercado laboral antes de la fecha límite establecida.

