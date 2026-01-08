VIDEO: entró a una comisaría, se roció con nafta y se prendió fuego frente a la Policía

De acuerdo con el parte médico, la víctima presenta más del 35% del cuerpo quemado, con el rostro como una de las partes más comprometidas.

hospital La mujer presenta más del 35% del cuerpo quemado.

El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.

Próximamente, está previsto el ingreso de la mujer al quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones y, si la misma resulta positiva, se le retirará la asistencia respiratoria.

El material fílmico del hecho ya forma parte de la causa, mientras los investigadores avanzan en el análisis de los antecedentes y el entorno de la víctima.