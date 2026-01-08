VIDEO: entró a una comisaría, se roció con nafta y se prendió fuego frente a la Policía

Un hecho conmocionante y traumático se vivió en una comisaría de la localidad de Campo Grande, Misiones, cuando una mujer ingresó a la guardia y, frente a los efectivos de turno, se autolesionó al intentar prenderse fuego por causas que se intentan esclarecer.
La mujer, de 63 años de edad, llevaba una botella con alcohol, un encendedor y una mochila al momento del altercado. La Policía confirmó que ocurrió a las 7 de la madrugada del pasado martes.
Una mujer se prendió fuego con nafta frente a la Policía en Misiones
Actualmente, la mujer permanece internada en estado delicado en el Hospital Samic de Oberá, luego de que los policías sofocaron las llamas y le brindaran los primeros auxilios.
De acuerdo con el parte médico, la víctima presenta más del 35% del cuerpo quemado, con el rostro como una de las partes más comprometidas.
El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.
Próximamente, está previsto el ingreso de la mujer al quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones y, si la misma resulta positiva, se le retirará la asistencia respiratoria.
El material fílmico del hecho ya forma parte de la causa, mientras los investigadores avanzan en el análisis de los antecedentes y el entorno de la víctima.