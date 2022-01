Uno de los referentes de Generación Zoe en Mendoza dijo que la firma opera con normalidad

Ahora, como contó Paola Alé en este mismo diario, la CNV avisó a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) que la firma le resultaba sospechosa. Y es que en octubre del año pasado la entidad le exigió al mayor referente nacional de GZ, Leonardo Cositorto, el "cese inmediato en todo el país de cualquier ofrecimiento público de negociación o de otro acto jurídico con valores negociables (...)".

La cosa siguió. Ya en diciembre, la CNV advirtió que quienes llevan adelante Proyecto Zoe y Universidad del Trading S.A. no están regulados por las autoridades argentinas y que tampoco se encuentran en trámite para empezar a operar como Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). Es decir que, para el Estado argentino, vienen flojos de papeles.

Federico Tamuch 2.jpg Tamuch dice que tras haberse formado en trading de criptomonedas, ha llegado a ganar muchos dólares en lapsos muy breves.

Tamuch admite que todo lo anterior pasó, pero dice que forma parte de "los trámites que tiene que hacer cualquier empresa cuando se adapta a las normativas de un país". "Estamos en camino de solucionarlo", recalca. Mientras, Zoe acaba de publicar que será sponsor oficial del Club Atlético Chacarita y hasta podría poner dinero en la compra/venta de jugadores.

Llamativas inversiones

Generación Zoe se publicita como una empresa que da capacitaciones en trading, coaching ontológico y otras actividades. Para obtener la membresía -según explicó Tamuch a este medio- hay que poner un mínimo de 500 dólares.

"Se trata de un precio barato por la calidad de educación que vas a recibir, a lo largo de 30 'profundizaciones'. Ahora bien: además de los cursos a los que podés acceder, la empresa tradea con ese dinero que vos pusiste y te da beneficios", dice el entrevistado.

-¿Cómo pegaron al interior de Generación Zoe Mendoza estas noticias de la Comisión Nacional de Valores?

-Mucha gente acá está recibiendo formación en criptomonedas y coaching ontológico. Y mucha gente se está independizando de tal manera que ya no se ata a un trabajo cotidiano. Quizá la bronca viene por ahí, porque nos está yendo muy bien, porque estamos recibiendo formación para alcanzar metas personales.

-Vos decís que mucha gente está dejando su empleo formal para trabajar con Generación Zoe ¿Es algo que ustedes recomiendan?

-Dejar un empleo no es un asunto así nomás. Tenés que armar un plan de acción. Yo trabajaba en el VEA y lo dejé porque empecé a vender suplementos deportivos, ropa, y después con la pandemia me puse con artículos de limpieza, hasta que en junio de 2021 me involucré en esto. Uno no es quién para decirle a otro que deje su empleo. Lo que es innegable es que con la nueva economía podés hacer dinero de otra forma.

-¿Cómo?

-Con la información correcta, te metés en las criptomonedas, por ejemplo, y son como un mundo mágico. Tranquilamente podés ganar más que un sueldo habitual. Es cuestión de que la gente se interiorice y piense por sí misma.

-Ustedes ofrecen beneficios muy altos en corto tiempo. Recuerda el caso de Ganancias Deportivas, que terminó en un gran escándalo...

-Conozco el caso de Ganancias Deportivas porque se lo nombró mucho acá en Mendoza. Y lo que puedo decirte es que todas las inversiones tienen riesgo. Más allá de eso, lo que entendí de GD es que era una plataforma virtual de inversión donde no estaba claro quién era el dueño y que además hacían algo con esa plata que no estaba del todo claro. Por eso cuando pasó lo que pasó no le podías reclamar a nadie.

-¿Y cuál es la diferencia respecto a Generación Zoe?

-Nosotros brindamos educación para que la gente pueda hacer sus ganancias. Es otro objetivo. Somos una universidad de trading y de coaching ontológico.

La voz del líder nacional

El líder de Zoe es Leonardo Cositorto, un orador un tanto excéntrico que da discursos motivadores y ha aparecido varias veces en los medios (fue entrevistado, por ejemplo, por Viviana Canosa). "Él es una persona que no teme dar la cara", define Tamuch, quien calcula que en este momento debe haber unos 70.000 miembros de la compañía, incluyendo gente de Colombia, España, Paraguay y Argentina, entre otros países.

"Dentro de un año podríamos ser un millón", aventura el entrevistado.

cositorto 2.png Cositorto expandió sus negocios e incluso se metió en el mundo del fútbol.

Por su parte, el histriónico Cositorto hizo algunas intervenciones tras el alerta que llegó desde el Estado argentino. "Algunos están todo el tiempo en las redes instigando a nuestra comunidad, buscando deprimirla, frustrarla y hacer que la gente desconfíe. No hay ninguna persona que no haya cobrado en los últimos cinco años desde que empezamos (...) Hoy operamos en 21 países", dijo el referente durante una entrevista con TN.

Cositorto es bastante activo en las redes. En las últimas horas, justo cuando fue noticia el sumario de la CNV, publicó la siguiente imagen en Twitter y no faltaron algunos memes:

cositorto.jpg Cositorto dice que "todos han cobrado" desde que comenzó Generación Zoe.

Oro y criptomonedas

Consultado acerca del origen de los fondos con que paga a los miembros, Cositorto indicó que el dinero que la gente abona por los cursos se invierte en "un fideicomiso que está inscripto en la Argentina". Los integrantes -dijo- deben cursar durante tres años y acceden a material educativo, por lo que para él no se trataría de un esquema piramidal o Ponzi.

Y se defendió: "Como inversión privada, el fideicomiso es totalmente legal. Lo que la CNV indicó -deberían leer el texto completo porque algunos cortan la frase- es el cese de oferta pública. Aprovecho para hacer una denuncia. Hay personas que crean perfiles y páginas falsas usando nuestros logos y haciendo oferta pública. Ya los tenemos identificados y vamos a ir penalmente a la Justicia", advirtió.

Cositorto había proclamado que el 1 de enero de 2022, una unidad de la criptomoneda que está vinculada a su empresa, Zoe Cash, sería canjeable por un gramo de oro. Eso todavía no ha pasado. Pero muchos se prendieron a su entusiasmo y otros tantos no, como puede verse en este video:

https://twitter.com/DalmauFernando/status/1480339112401915912 Lo acabo de escuchar a Leonardo Cositorto -CEO de Zoe Capital- manifestar en @todonoticias que el no dijo que a partir del 1/1 iba a respaldar con oro y a canjear las Zoe Cash por un gramo de oro, no obstante hay un video que subí hace 3 días donde dice exactamente eso... https://t.co/yKLtCPGmbQ — Fernando Dalmau (@DalmauFernando) January 10, 2022

En Mendoza, Tamuch no pierde la fe: "lo del oro es una idea que sigue en pie y se va a hacer. La cripto de la empresa está cotizando cada vez mejor, y pronto vamos a llegar a ese precio", anunció.

Las cartas están sobre la mesa. La oferta está, la advertencia también. Que el lector saque sus conclusiones.