Una mujer sentía una gran molestia en el oído y le descubrieron algo horrible

Según informó tn.com.ar, después de haberle tirado el líquido, una araña salió corriendo para escapar del interior de su oreja y cayó a la pileta. La mujer quedó sorprendida por la situación, aunque mostró alivio de haberse liberado de esa molestia.

Embed - First tiktok post and it couldn’t be a better one my mom felt something moving in her ear and well…….# # #spider #ear #wild #insane #bug #spiderinear #viral #crazy #mom