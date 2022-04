"Me costó mucho tomar coraje para hacer la publicación", contó Gisel a Diario UNO. "Fue un proceso de enojo, bronca, dolor y angustia. Ahora siento que todo eso lo convertí en esperanza y en querer saber qué estaba pasando ella", agregó la joven que se enteró de su estado hace aproximadamente 6 años cuando sus padres le contaron.

"Estoy muy lejos de ser colorada y blanca, soy más bien morocha. Incluso soy parecida a mi padre adoptivo. Calculo que habré salido parecida a mi papá biológico", explica Gisel.

"Desde mis primeras horas de vida fui acogida por mis padres adoptivos, a quienes amo y estoy profundamente agradecida que me acompañen en esta búsqueda", expresó Gisel sobre Gladys y Manuel quienes no pueden tener hijos. La mujer tiene un hermano de 41 años, también adoptado, que se llama David y que años atrás también comenzó la búsqueda de sus padres que quedó en la nada.

Gisel martorell1.JPG Gisel junto a su padre Manuel y su hermano David.

"Te busco mamá/papá, y ponga toda mi fé en encontrarte. Sin prejuicios, solo quisiera conocerte, saber tu historia, ver si nuestros ojos tienen el mismo brillo, saber si tengo hermanos o sobrinos, hay una pieza de mi rompecabezas que me falta, la primera, la de mi identidad", agrega la joven esperanzada en poder dar con el paradero de sus padres biológicos quien hoy, al menos su madre, debe tener entre 60 y 65 años.

"Al principio no quería buscarlos, pero luego lo fui asimilando. Ahora lo veo como un acto de amor en buscar a alguien que me iba a querer. En un primer momento pensaba cómo me va abandonar, pero no sé el contexto por el que estaba pasando. Entiendo que no eran las mejores por eso tomó esa decisión e hizo lo que pensó que era lo mejor para mí. No la juzgo y me encantaría poder abrazarla algún día y agradecerle por haber hecho esto y darme esta vida", contó emocionada la joven.

"Me hice un ADN ancestral que ingresa a una base de datos mundial. Cualquier coincidencia se notifica. Ahí vimos con mi hermano que no somos hermanos biológicos", detalló Gisel sobre este proceso que es para aquellos que desean indagar en profundidad en sus orígenes

"Ojalá alguien del otro lado me este buscando, o lea esta historia y le suene familiar. Les agradezco a todos desde ya por los datos que puedan brindar, o simplemente compartiendo", finaliza Gisel en el posteo de Instagram que aparece una foto doble: ella de pequeña y ella en la actualidad.