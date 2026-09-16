Un pueblo de montaña argentino fue elegido como el mejor de Sudamérica en 2026: un lúgar único

Hay un destino argentino que logró quedar en lo más alto del turismo de montaña en Sudamérica durante 2026. Se trata de Jujuy, una provincia que combina cerros multicolores, pueblos históricos, caminos de altura y una identidad cultural marcada.
El reconocimiento llegó con la primera edición de los Mountain Destination Awards, una distinción impulsada por Tripscout, plataforma internacional especializada en contenidos y marketing turístico.
La particularidad es que Jujuy no fue elegida mediante una votación tradicional ni por un jurado. El resultado surgió del análisis de Social IQ, la herramienta de datos de Tripscout que monitorea el rendimiento y la interacción de publicaciones vinculadas con más de 1.100 destinos de montaña de todo el mundo.
Durante 2026 se analizaron los contenidos difundidos en redes sociales, su capacidad para generar interacción, conversaciones y despertar interés entre potenciales viajeros. En ese análisis, Jujuy alcanzó el primer lugar entre los destinos sudamericanos.
Jujuy, el mejor destino de montaña de Sudamérica: qué paisajes se pueden visitar
Una de las características que explican el atractivo de Jujuy es la diversidad geográfica que concentra dentro de una misma provincia.
La Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne algunos de los escenarios más reconocidos del norte argentino. Sus cerros de diferentes tonalidades, pueblos andinos y caminos de altura forman parte de la postal turística de la provincia.
Otros de los puntos más conocidos son:
- Purmamarca
- Cerro de los Siete Colores
- Tilcara
- Maimará
- Humahuaca
Pero el recorrido puede continuar hacia la Puna, con sus grandes extensiones y salares, entre ellos las Salinas Grandes. También están los Valles y las Yungas, donde el paisaje cambia por completo y aparecen ambientes de abundante vegetación.
Cuatro regiones para descubrir en un mismo viaje
La Quebrada de Humahuaca, la Puna, los Valles y las Yungas permiten combinar naturaleza, aventura, gastronomía, recorridos de montaña y experiencias vinculadas con las comunidades locales.
El premio también refleja una transformación en la forma de elegir destinos turísticos: las imágenes y videos que circulan en redes sociales tienen cada vez más peso a la hora de despertar el interés de los viajeros.
En ese escenario, Jujuy logró convertirse en el destino de montaña sudamericano que mayor impacto generó entre las audiencias digitales durante 2026.
En pocas palabras
- Jujuy: elegido como el Mejor Destino de Montaña de Sudamérica 2026 por su impacto en redes.
- Reconocimiento: otorgado por Mountain Destination Awards, basado en análisis de interacción digital.
- Atractivos: provincia con diversidad geográfica, incluyendo la Quebrada de Humahuaca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.