Un nene de 10 años coloca uñas para ayudar con la operación de su hermano

Gabriel-Aaron-Quimbar-niño-manicura1.jpg

En diálogo con TN, el pequeño contó que aprendió a hacer las uñas mirando a su mamá cuando era muy chico, y que hoy sabe "todo tipo de diseños y varias técnicas". Y reconoció que "al principio me puso muy triste" la gran cantidad de comentarios maliciosos que recibió debido al ciberbullying homofóbico por su trabajo de manicura.

"El aplicar uñas no significa que sea homosexual, y si lo soy no tiene nada que ver que ponga uñas. Toda la gente tiene derecho a ser lo que quiera ser", dijo con mucha altura y postura sobre su elección de vida.

Gabriel lucha por su sueño y no le importa el acoso que recibe

"Nunca voy a dejar que las críticas me hagan abandonar mi sueño. Quiero ser muy bueno y ayudar a más niños a que aprendan", reveló Gabriel dejando que sus convicciones son más firmes que las críticas.

Sobre el bullying que recibe explicó que le da tristeza porque "tal vez ellos no tuvieron el amor y apoyo de sus mamás. La mía es mi fan número 1, me dice que no les tengo que hacer caso y que ella siempre estará para mí. Eso me hace sentir seguro y feliz".

Gabriel-Aaron-Quimbar-niño-manicura3.jpg

Las cirugías de su hermano

La mamá de Gabriel, Blanca Guzmán, comentó que su hijo más pequeño tiene que realizarse tres operaciones y habían juntado la plata, pero que después "el doctor les dio otro costo".

La semana pasada viajaron de su ciudad a Monterrey para que a Bryan le realizarán las primeras operaciones que pagaron con la plata recaudada entre ella y Gabriel con su trabajo de manicuría.

Gabriel-Aaron-Quimbar-niño-manicura2.jpg

La familia de Gabriel podría quedarse en la calle

Blanca y sus cuatro hijos -de 18, 13, 10 y 5- tienen dos meses para juntar el dinero y quedarse en su casa de Laredo, donde Gabriel y su mamá trabajan haciendo las uñas.

La mujer contó en su Facebook la situación que están atravesando, y su hijo Gabriel fie a su estilo le dijo a su madre que esté tranquila y que "trabajaremos todos mucho" para poder quedarse en la casa.