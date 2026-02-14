Inicio Sociedad amor
Ciencia y corazón

Un estudio revela cómo la hormona del amor protege el corazón

Amor, corazón y salud: estudio científico confirma que la oxitocina protege el sistema cardiovascular

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, ha demostrado tener propiedades cardioprotectoras asombrosas. Crédito: Freepik.

La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, ha demostrado tener propiedades cardioprotectoras asombrosas. Crédito: Freepik.

Hoy 14 de febrero de 2026, la ciencia nos da el mejor regalo de San Valentín: la confirmación de que el afecto tiene un impacto biológico tangible. La oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, ha demostrado tener propiedades cardioprotectoras asombrosas.

Más allá de generar bienestar emocional, esta sustancia actúa como un potente agente reparador que ayuda a mantener nuestra salud cardiovascular en niveles óptimos.

amor-corazon-salud-freepik-(1)
Seg&uacute;n el estudio, volver al contacto humano real es la estrategia m&aacute;s eficiente para prevenir enfermedades card&iacute;acas.

Según el estudio, volver al contacto humano real es la estrategia más eficiente para prevenir enfermedades cardíacas.

Cómo la oxitocina mejora tu salud cardiovascular

Según una investigación disruptiva publicada en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology, la oxitocina tiene la capacidad de estimular las células madre del propio corazón para regenerar el tejido muscular dañado.

Este hallazgo refuerza la importancia de cultivar vínculos afectivos sanos, ya que la liberación constante de esta hormona reduce la inflamación y baja la presión arterial, funcionando como un escudo natural contra los infartos y el estrés crónico de la vida urbana.

El efecto de la oxitocina en la salud cardiovascular es directo: relaja los vasos sanguíneos y disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

La ciencia de 2026 explica que actividades simples como acariciar a nuestras mascotas, dar un abrazo sincero o compartir una charla profunda activan esta farmacia interna.

amor-corazon-salud-freepik-(2)
Actividades simples como acariciar a nuestra pareja o dar un abrazo sincero activan la hormona del amor.

Actividades simples como acariciar a nuestra pareja o dar un abrazo sincero activan la hormona del amor.

Los vínculos afectivos no solo nos hacen más felices, sino que entrenan al corazón para ser más resiliente ante las crisis emocionales y físicas.

Vínculos afectivos: la medicina preventiva del 2026

Fomentar los vínculos afectivos es hoy una recomendación médica tan importante como la dieta o el ejercicio. Al liberar oxitocina, el organismo activa mecanismos de autocuración que impactan directamente en la longevidad de nuestra salud cardiovascular.

En un mundo hiperconectado pero a veces solitario, volver al contacto humano real es la estrategia más eficiente para prevenir enfermedades cardíacas y asegurar que nuestro "motor principal" funcione con la suavidad que solo el afecto puede brindar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar