Un estudio revela cómo la hormona del amor protege el corazón

Este hallazgo refuerza la importancia de cultivar vínculos afectivos sanos, ya que la liberación constante de esta hormona reduce la inflamación y baja la presión arterial, funcionando como un escudo natural contra los infartos y el estrés crónico de la vida urbana.

El efecto de la oxitocina en la salud cardiovascular es directo: relaja los vasos sanguíneos y disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

La ciencia de 2026 explica que actividades simples como acariciar a nuestras mascotas, dar un abrazo sincero o compartir una charla profunda activan esta farmacia interna.

amor-corazon-salud-freepik-(2) Actividades simples como acariciar a nuestra pareja o dar un abrazo sincero activan la hormona del amor.

Los vínculos afectivos no solo nos hacen más felices, sino que entrenan al corazón para ser más resiliente ante las crisis emocionales y físicas.

Vínculos afectivos: la medicina preventiva del 2026

Fomentar los vínculos afectivos es hoy una recomendación médica tan importante como la dieta o el ejercicio. Al liberar oxitocina, el organismo activa mecanismos de autocuración que impactan directamente en la longevidad de nuestra salud cardiovascular.

En un mundo hiperconectado pero a veces solitario, volver al contacto humano real es la estrategia más eficiente para prevenir enfermedades cardíacas y asegurar que nuestro "motor principal" funcione con la suavidad que solo el afecto puede brindar.