Trucos y consejos para refrescar tu casa y ganarle al calor

casa1.jpg Tener plantas en el interior de casa es una de las mejores formas de mantener el hogar fresco.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos caseros efectivos para limpiar tapizados de sillones

Trucos básicos: reducir las fuentes de calor

En épocas de calor extremo, gastar la menor energía posible es una buena técnica para escaparle al calor. Para esto solo tienes que prestar atención a los electrodomésticos de casa y apagar todos aquellos que no uses. Evitá dejar prendiendo el televisor si no lo usas, desconectá artefactos electrónicos conectados sin uso.

Además, en lo posible, evitá usar el horno para hacer comidas calientes que generarán más calor. En caso de hacerlo, encendé el extractor de la cocina para eliminar malos olores y ayudar a la circulación de aire en casa.

Encender el extractor de cocina puede ser un buen truco incluso si no has cocinado: ayuda a ventilar las corrientes de aire.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos infalibles para limpiar el extractor de la cocina

Trucos únicos: el tip del ventilador helado

A falta de aire acondicionado, el ventilador es el mejor aliado. Sin embargo, cuando las temperaturas son demasiado altas, el mismo ventilador propaga corrientes de aire caliente.

Para evitar esto, existe un tip sumamente sencillo que soluciona el problema: se trata de colocar dos botellas de agua totalmente congelada detrás del ventilador. Así, este ventilará aire helado.

Otra opción aún más sencilla es colocar las botellas delante del ventilador, a unos 5 cm.

ventilador frio truco.jpg Uno de los mejores trucos para tener aire frío en casa es colocando botellas heladas detrás del ventilador.

Consejos: regar las plantas constantemente

La presencia de vegetación dentro de casa y en los jardines y terrazas es un excelente método para refrescar. Ya sea que tengas plantas de interior, un jardín interno o plantas en la terraza, riégalas durante la noche y la mañana temprano. Este es el mejor horario para refrescar las plantas sin que sufran.

Además, recuerda que las mejores plantas para tener dentro de casa son aquellas de hojas verdes y grandes, como la monstera, que ayudan a refrescar el ambiente.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos caseros para limpiar madera y dejarla brillante

el-filodendro-es-una-de-las-plantas-mas-habituales-en-los-hogares.jpeg El filodendro es una buena planta de interior que oxigena los ambientes.

Trucos para reducir el calor en casa: rociar las persianas con agua

Uno de los trucos más sencillos y frecuentes para refrescar la casa se trata de rociar con agua las cortinas.

A falta de aire acondicionado, y aún teniéndolo, este truco es uno de los más antiguos y eficaces. Es tan sencillo como colocar agua fresca en un recipiente con spray y rociar las persianas de casa. Gran parte del calor entra a casa a través de las cortinas, por eso este es uno de los trucos más efectivos para mantener la casa fresca.