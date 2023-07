Trucos infalibles para recuperar un esmalte seco

El truco más sencillo para recuperar un esmalte seco

Si ya probaste agitando el esmalte y no funciona, este económico truco será la solución para aquellos esmaltes que están solo un poco secos. Para aplicarlos solo necesitas agua caliente.

Llenar un recipiente con agua caliente. Cerrar bien el esmalte. Colocar el esmalte dentro del recipiente. Dejarlo reposar unos 15 minutos.

Este truco es perfecto para recuperar aquellos esmaltes relativamente nuevos, que se han secado hace poco.

Trucos caseros: cómo recuperar un esmalte seco con quitaesmalte

Si tu esmalte está aún más seco y difícil de recuperar, puede que este sea el truco indicado. Solo necesitas quitaesmalte o acetona. El mismo producto que sirve para remover el esmalte, ayudará a recuperar tus esmaltes secos.

Hay que tener cuidado al aplicarlo ya que solo debes agregar 3 o 4 gotas de quitaesmalte o acetona al esmalte. Luego, aseguráte de agitar bien y ¡listo!

Si el esmalte no se ha recuperado puedes agregar unas gotas más de quitaesmalte y ver cómo funciona. Sin embargo, debes saber que tanto la acetona como el quitaesmalte pueden arruinar la consistencia del esmalte. Este es un truco de último recurso que puede no funcionar. Si ocurre así, es probable que tu esmalte ya no se pueda recuperar y tengas que desecharlo y comprar uno nuevo.