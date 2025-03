Truco casero: cómo recuperar un bizcochuelo apelmazado y crudo por dentro con tan solo un elemento

bizcochuelo.jpg

Un truco casero y algo más: consejos para evitar que el bizcochuelo quede crudo o apelmazado

La cocina es un universo de prueba y error. Existen factores externos o propios errores al momento de realizar recetas, que pueden arruinar los ingredientes o afectar la cocción de la mezcla dejando como resultado un producto incomible.

El bizcochuelo, es una de esas preparaciones que puede fallar en dos segundos si nos descuidamos. Existen puntos claves que toda pastelera amateur debería conocer para preparar el mejor bizcochuelo sin problemas. A continuación te comparto los errores comunes de horneado acompañados de simples consejos para evitar desechos en la cocina.

Uno de los primeros errores que las personas cometen al preparar bizcochuelo, es dejar el horno muy fuerte o muy bajo sin medir la temperatura. Abrir el horno, golpear la puerta, bajarlo y subirlo o no pre calentarlo, son típicos errores de cocina.

Para preparar un buen bizcochuelo es importante corroborar que la harina es leudante o, en el caso de utilizar polvo de hornear, medir bien las cantidades y leer la fecha de vencimiento del producto.

Para lograr un bizcochuelo esponjoso lo más importante es batir bien la masa.

Utiliza un molde del tamaño correcto de acuerdo a la cantidad de mezcla. Si colocas mucha preparación en un molde pequeño, probablemente el bizcochuelo no duplique su volumen y se queme por fuera.

Ten cuidado con añadir muchos ingredientes adicionales como frutas, chocolate, cáscaras, esencias y cualquier producto que pueda afectar la consistencia de la preparación.

Cómo reutilizar un bizcochuelo apelmazada y transformarlo gracias a un truco casero de cocina muy sencillo

Existe una gran diferencia entre bizcochuelo húmedo y bizcochuelo crudo: el primero está bien hecho y el segundo no se puede comer o se come con la excusa de que solo está un poquito húmedo. El bizcochuelo apelmazado es aquel que no tiene nada de aire en el interior, es pesado y de consistencia densa.

Existe un truco casero de cocina muy sencillo para salvar los restos de bizcochuelo apelmazado. Con esta solución no vas a recuperar literalmente el bizcochuelo, pero por lo menos vas a aprovechar sus partes sin tirar ingredientes.

Cuando realizo bizcochuelo casero y cometo algún error en el horneado, normalmente suelo retirar la preparación apelmazada y gomosa del horno y esperar a que se enfríe. Luego corto en rodajas el bizcochuelo, como si fueran porciones de pan, y las coloco en una tostadora para realizar tostadas de bizcochuelo para el desayuno. Un truco casero perfecto para evitar pérdidas en la cocina.