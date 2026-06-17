Tragedia en el potrero: adolescente jugaba al fútbol con amigos, recibió un pelotazo y murió

hospital santiago del estero El adolescente llegó al hospital sin signos vitales.

Desesperación

Las personas que observaron la escena buscaron reanimar al menor de manera inmediata. Los esfuerzos iniciales resultaron inútiles ante la falta de respuesta. La urgencia motivó el traslado urgente hacia el centro de salud de la localidad bandeña.

El ingreso al Centro Integral de Salud Banda se produjo con pocas esperanzas. Los médicos de guardia intentaron realizar las maniobras de estabilización correspondientes, pero el paciente carecía de signos vitales al momento de arribar al establecimiento sanitario.