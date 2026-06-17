La tarde en el barrio Primero de Mayo de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, derivó en una conmoción total. Un adolescente de 15 años perdió la vida mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha de barrio.
Tragedia en el potrero: adolescente jugaba al fútbol con amigos, recibió un pelotazo y murió
Un adolescente de 15 años falleció luego de desplomarse en una cancha de La Banda, tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido barrial
El chico participaba en un encuentro de fútbol junto a su grupo de amigos. Durante el partido, el menor sufrió un fuerte pelotazo en la zona del tórax. Aquella acción del juego desencadenó una situación inesperada y grave en el predio.
Minutos después de recibir el golpe, la víctima evidenció malestares severos. El cuadro empeoró de forma rápida hasta que el chico cayó al suelo. El hecho generó escenas de desesperación entre los compañeros y los vecinos de la zona.
Desesperación
Las personas que observaron la escena buscaron reanimar al menor de manera inmediata. Los esfuerzos iniciales resultaron inútiles ante la falta de respuesta. La urgencia motivó el traslado urgente hacia el centro de salud de la localidad bandeña.
El ingreso al Centro Integral de Salud Banda se produjo con pocas esperanzas. Los médicos de guardia intentaron realizar las maniobras de estabilización correspondientes, pero el paciente carecía de signos vitales al momento de arribar al establecimiento sanitario.