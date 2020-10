Trabajadores del turf reclamaron que habiliten la actividad

Horacio Betansos, jockey que participó de la manifestación, dijo a Radio Nihuil: “Estamos manifestándonos porque agotamos toda nuestra paciencia, y no nos recibieron. El otro fin de semana supimos que el gobernador dijo que no iban a volver las carreras, así que ahora estamos manifestándonos porque es insostenible la situación que estamos viviendo”.

manifestacion turf 2.jpg

Para el sector es importante la vuelta a la actividad porque sostienen que por cada caballo que hay en el Hipódromo de Mendoza trabajan 7 personas, entre el peón, el jockey, el cuidador, el variador, el herrero, el forrajero y el veterinario. Todo personal que no puede reinsertarse fácilmente en otro ámbito de trabajo.

Agregó: “Son fuentes de trabajo que se están perdiendo. Se van caballos a Buenos Aires a correr, pero los entrenadores no pueden ir, los propietarios no pueden ir y los jockey tampoco. El domingo se reabren las puertas de San Juan y pasa lo mismo, tienen que llevar los caballos al cruce limítrofe para que los reciban allá y ni los jockey podemos ir a correr. Ya son 7 meses que se cumplen y no se aguanta más”.

Horacio señaló que el Instituto de Juegos y Casinos, que representante al Hipódromo, presentaron protocolos de cómo trabajar y todo lo que les pidieron, y además se reunieron con el gobernador Rodolfo Suarez, pero aseguraron que no les dieron ninguna respuesta satisfactoria.

“Buenos Aires, La Plata, San Isidro, Palermo, Santa Fe, Rosario, están trabajando. En Río Cuarto hicieron dos reuniones el sábado y domingo por la cantidad de caballos que hay y ahora reabren San Juan, Córdoba y Villa María. Y acá reabrieron tantas cosas como todos los deportes, menos nosotros”.

Margarita es una jubilada que también fue a la manifestación en reclamo de la vuelta del turf ya que fue la actividad de toda su vida y de su familia, por lo que sus hijos hoy no pueden trabajar.

“Queremos trabajar señor gobernador, no queremos planes sociales ni una bolsa de mercadería por mes. Queremos laburar, que abra nuestro hipódromo, nuestro turf. En todo el país está abriendo el turf señor gobernador”, expresó eufórica la mujer.

“Viví toda mi vida del turf, y he vivido bien, laburando y quiero seguir laburando por el turf de Mendoza”, agregó Margarita.