La personalidad influye directamente en la manera en que vivimos el amor, la amistad y las decisiones cotidianas. Por eso, un test de personalidad se convierte en una herramienta práctica para conocernos mejor, comprender nuestras emociones y empezar a mejorar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos.

rotuladores de colores.jpg Una preferencia por una tonalidad en concreto comportará un tipo de personalidad con tendencias a experimentar ciertas emociones.

Test de personalidad: elige un color y descubre si tienes un carácter más emocional

Los test de personalidad funcionan como espejos: muestran rasgos y actitudes que muchas veces permanecen ocultos en nuestra vida diaria. La dinámica es sencilla: observa tres colores diferentes y elige aquel que más te atraiga. La primera elección suele ser la más reveladora, ya que refleja aspectos auténticos de tu personalidad y de cómo los demás podrían percibirte.