Tablets gratis: cómo pueden conseguirla jubilados, monotributistas y beneficiarios de AUH

Tablets gratis. No, no es un aviso publicitario. El Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) tiene en marcha, desde hace varios meses, el programa Conectando con vos, que tiene como fin entregar tablets a jubilados, beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo) y monotribustistas. Acceder a ellas no es muy complicado.