Súper Niño: ¿cómo se preparan las más de 4.000 familias ganaderas de Mendoza?

La ganadería en Mendoza, un sector en crecimiento. Imagen ilustrativa.

Actualmente, la provincia tiene un stock ganadero bovino de 415.786 cabezas. El stock total es de 1.355.098 cabezas, entre ganado porcino, equino, ovino, caprino y, por supuesto, bovino.

De la sequía a las intensas lluvias pronosticadas

Mauricio López Huertas, titular del Clúster Ganadero -entidad formal de trabajo conjunto entre el sector público y privado que nuclea a productores, cámaras empresarias, técnicos y organismos del Estado-, explicó que la zona del secano está esperando las lluvias para tener una mejor producción de pasto. En contrapartida, el sur provincial está atravesando una sequía importante porque hubo varios meses sin lluvia.

El director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos, confirmó a Diario UNO que en las localidades de Punta de Agua, La Mora y Canalejas tienen “una pequeña cantidad de mortandad de vacas” por una sequía de 4 meses, aunque no pudo precisar el número de animales muertos.

Sobre los efectos que podría provocar el Súper Niño, López Huertas indicó que no creen que haya posibilidades de inundaciones en las zonas ganaderas. Aunque admitió que, en algunos lugares de crianza del piedemonte o de montaña, “la bajada del agua va a romper algunos caminos, alambrados, y vendrá mucha más carga de agua”.

Por su parte, Ríos indicó que están manteniendo reuniones técnicas con los productores para advertirles sobre los riesgos en los caminos de acceso y las posibles crecientes en cauces secos.

Algunas cifras de la ganadería en Mendoza.

¿Se puede trasladar a los animales a alguna provincia limítrofe?

Desde el Grupo VERU (Unidad Veterinaria de Respuesta ante Emergencias), Jennifer Ibarra advirtió a los productores que deben tener la documentación a mano y el plan de vacunación de los animales al día ante situaciones de emergencia o catástrofe.

“A veces hay que trasladarlos a otra provincia para mejores pasturas o por inundaciones, y SENASA no los va a dejar pasar si no tienen las vacunas al día. Recordemos el tema de la aftosa”.

-Ante alguna crecida, ¿pueden ser trasladados a otra provincia?- le consultamos al director de Ganadería.

-No, no creo que Mendoza tenga esa problemática. Tenemos lugares altos.

Ibarra recordó que los productores deben llevar a los animales a plataformas o terraplenes para que se queden ahí hasta que baje el agua. “Deben ubicar al ganado en altura hasta que podamos asistirlos. Por eso tienen que tener contemplado un stock de comida”.

Recomendaciones para productores ante la llegada de El Niño.

Este es el informe que se presentó en El Siete sobre lo que puede venir para el ganado en la provincia:

770 antenas satelitales para que sigan las alertas meteorológicas

Desde la Dirección de Ganadería, junto con el Clúster Ganadero y la Fundación COPROSAMEN, remarcaron que desde hace unos meses están preparando a los productores ante posibles contingencias.

Como la mayoría está en zonas donde la conectividad es nula, han repartido 770 antenas Starlink para tener comunicación inmediata con los propietarios del ganado y que puedan estar al tanto de las alertas meteorológicas.