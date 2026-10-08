El Súper Niño se intensificará hasta diciembre y alertan por el riesgo de inundaciones

El cambio en las pautas de precipitación podría incrementar el riesgo de sequías e inundaciones, aunque los efectos dependerán de las características de cada región.

El Niño en Argentina: por qué preocupa el riesgo de inundaciones

Ante la perspectiva de este fenómeno, el investigador de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, planteó que el riesgo hídrico en la región pampeana no depende exclusivamente de cuánto llueva o de las obras hidráulicas disponibles.

Según explicó, las consecuencias de una inundación están relacionadas con la cantidad de población y actividades expuestas, la vulnerabilidad previa y la capacidad institucional para prevenir y responder.

“Las obras hidráulicas pueden contribuir a reducir la amenaza, pero que no eliminan por sí solas el riesgo”, sostuvo. También mencionó factores como la expansión urbana sobre terrenos inundables, los cambios en el uso del suelo y la pérdida de superficies que permiten absorber o retener el agua.

Araujo remarcó que los daños no afectan a todos por igual. “La misma inundación no produce el mismo daño. Las condiciones previas de los hogares determinan cuánto puede afectar un evento y qué capacidad existe para recuperarse posteriormente”, señaló.

El especialista advirtió que las consecuencias pueden prolongarse después de que baja el agua, con pérdidas de viviendas, bienes e ingresos, además de gastos extraordinarios para el Estado.

Frente a este escenario, propuso combinar obras hidráulicas con reservorios, áreas de amortiguación y superficies permeables. También destacó la importancia de proteger zonas de reserva, actualizar los mapas de riesgo y fortalecer los sistemas de alerta, los planes de emergencia y la coordinación entre municipios, la Provincia y los organismos de cuenca.