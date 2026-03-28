Suicidio adolescente: un informe de la UNCuyo va a fondo con el tema y da claves para la prevención

También incluye información sobre qué hacer y adónde dirigirse ante una urgencia.

Los datos sobre el suicidio adolescente que preocupan

El informe muestra, en primer lugar, un estado de situación alarmante. Aunque se trata de un tema presente en la agenda pública desde hace tiempo, las estadísticas lo vuelven mucho más concreto.

Entre enero y junio de 2025 -es decir, en apenas un semestre- hubo en Mendoza casi 700 intentos de suicidio. El 80% correspondió a personas de entre 10 y 34 años y, dentro de ese grupo etario, el 27% a chicos de entre 15 y 19 años.

En la división por género, la mayoría de los intentos de suicidio corresponde a mujeres (64%), mientras que el 35% son varones y el 1% personas no binarias.

Este es el panorama general, pero el informe busca, además, explicar qué ocurre con los chicos en términos de salud mental.

Las principales causas de autolesiones y suicidio adolescente

En el trabajo realizado por Señal U y Unidiversidad, los chicos cuentan sus experiencias -asombra que la mayoría de los entrevistados conozca a alguien de su entorno que se autolesiona o ha tenido algún intento de suicidio- y refieren, en muchas ocasiones, a la falta de escucha: se sienten solos y no pueden compartir su angustia.

A lo largo del informe, distintos profesionales intentan explicar lo que ocurre. Entre ellos, especialistas de la UNCuyo, como Yemina Marzetti, psiquiatra infantojuvenil e integrante del Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina, y el médico Pedro Esteves, creador de este servicio y actual médico consultor.

Embed - Fijar dato: prevención del suicidio adolescente

Otros profesionales del Gobierno de Mendoza, como Claudia Motta Wernicke, médica a cargo del programa provincial de Abordaje de la Problemática del suicidio, y Carolina Guiñazú, integrante de un Servicio de Orientación Educativa, junto con la psicoanalista Diana Altavilla, presidenta del Capítulo Suicidio de la Sociedad de Salud Mental, entre otras personas, aportaron su visión sobre la problemática en el informe.

En todas las entrevistas se repiten algunos argumentos: la pandemia como disparador del aumento de los problemas de salud mental, el consumo problemático —no solo de drogas ilícitas, sino también de tecnología—, el aislamiento que provoca el uso excesivo de redes sociales y la necesidad de uniformidad, de ser “igual que los demás”, de pertenecer.

Un factor que no se puede dejar de mencionar es el económico: muchos chicos sufren la situación económica de sus madres y padres, y esto los condiciona.

Señales de alarma: cuando el adolescente puede estar en riesgo

Los profesionales mencionaron como señales de alarma el aislamiento social y un deterioro notable en el desempeño académico —por ejemplo, un chico o chica al que le iba bien en la escuela y de un momento a otro empieza a tener dificultades—, trastornos del sueño y problemas para relacionarse con sus pares y su entorno —escuela, familia u otros espacios que frecuente, como un club—.

En cuanto a cómo proceder, subrayaron que es importante que los adolescentes puedan poner en palabras lo que les pasa, pero siempre debe haber un adulto dispuesto a escuchar.

Sobre el tema, Pedro Esteves dio quizás la definición más clara del informe: “Si los padres se conforman con que su hijo no sale de la habitación, se la pasa encerrado y no habla con nadie porque todos los adolescentes son iguales, ahí ya perdió el partido”, dijo, en referencia a que ante estas señales es necesario pedir ayuda.

Cómo pedir ayuda para los adolescentes

El video sobre suicidio adolescente y cómo prevenirlo culmina con información sobre dónde acudir en cada situación. Si la vida del chico o chica está en riesgo, hay que comunicarse directamente con el 911. Si hay tiempo para una intervención preventiva, se puede recurrir al médico de cabecera para recibir orientación.

También está disponible la línea 148, opción 0, correspondiente a la red de salud mental de la provincia.

Otro lugar al que se puede acudir ante una crisis es el CIPAU (Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente), ubicado en Pedro Goyena s/n, en Guaymallén. El teléfono es 2613627786.

En los hospitales Notti, Fleming (OSEP) y Ramón Carrillo hay profesionales preparados para abordar esta problemática.

Por último, la UNCuyo también cuenta con un centro de atención para problemáticas de adolescentes. El servicio se denomina Cusfyc y funciona dentro de la Facultad de Medicina.

Los realizadores del informe

El equipo que realizó este completo informe está compuesto por periodistas de la redacción de Unidiversidad (Verónica Gordillo, Julia López, Virginia Di Bari, Emilio Murgo y Ernesto Gutiérrez), junto con el director de Redacción, Horacio Meilán.

Por otra parte, la producción audiovisual estuvo a cargo de integrantes del canal Señal U: Gabriela López Spoliansky, Mabel Toledo, Adriano Besso, Andrés Roldán, Emanuel Cosentino, Julio Quiroga, Andrés Lobos, Pablo Cichinello, Andrés Fontana, Federico Sottano y Nicolás Tolalba, junto con el director de Señal U, Horacio Villareal.

También participaron dos traductoras de Lengua de Señas: Yésica Visino y Alejandra Cornejo.

Las voces en off fueron de Julia López y Ezequiel Derhun.