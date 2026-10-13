Si tenés un cepillo de dientes viejo y un encendedor, tenés un tesoro para la limpieza: cómo se usan

Si tenés un cepillo de dientes viejo y un encendedor, tenés un tesoro de la limpieza

Si te pasa de limpiar a fondo el interior de botellas con cuello estrecho, termos o frascos profundos, es una misión imposible porque la esponja común no llega, tu mano no entra y la mugre se acumula en el fondo y las esquinas, ahora podrás solucionarlo con un tesoro casero y en poco tiempo: un cepillo de dientes viejo y un encendedor.

No compres cepillos especiales para limpiar botellas, créalos en tu casa con tus propias manos.

Para ponerlo en práctica, primero tenés que aplicar calor en el cepillo usando un encendedor de forma constante sobre el cuello de plástico justo detrás del cabezal de las cerdas durante unos segundos. La idea es que no se queme ni se derrita, sino que el calor sea suficiente para que el plástico se ablande y se vuelva flexible.