Si tenés un cepillo de dientes viejo y un encendedor, tenés un tesoro para la limpieza: cómo se usan

Existen miles de formas de reparar objetos en casa o buscar soluciones simples a problemas cotidianos. En este caso, con tan solo un cepillo de dientes que estés a punto de cambiar por uno nuevo, un encendedor y la imposibilidad de limpiar la suciedad que no está al alcance de tu mano, te traemos la solución. Todos los detalles de este tesoro de la limpieza.
Si tenés un cepillo de dientes viejo y un encendedor, tenés un tesoro de la limpieza
Si te pasa de limpiar a fondo el interior de botellas con cuello estrecho, termos o frascos profundos, es una misión imposible porque la esponja común no llega, tu mano no entra y la mugre se acumula en el fondo y las esquinas, ahora podrás solucionarlo con un tesoro casero y en poco tiempo: un cepillo de dientes viejo y un encendedor.
Para ponerlo en práctica, primero tenés que aplicar calor en el cepillo usando un encendedor de forma constante sobre el cuello de plástico justo detrás del cabezal de las cerdas durante unos segundos. La idea es que no se queme ni se derrita, sino que el calor sea suficiente para que el plástico se ablande y se vuelva flexible.
Una vez que el plástico esté manejable, dobla el cabezal de las cerdas hacia atrás, en dirección contraria al mango, formando un ángulo de casi 90 grados o una "U". Una vez hecho, mantené el cepillo en esa posición curvada durante unos segundos bajo un chorro de agua fría para que el plástico se enfríe y se solidifique rápidamente en su nueva forma.
Y !listo! El cepillo ahora tiene la curvatura perfecta para deslizarse por los cuellos estrechos de las botellas y alcanzar con total facilidad las esquinas del fondo que antes eran imposibles de limpiar.
Beneficios de esta idea en menos de 5 minutos
- Es una solución rápida.
- Es una solución barata.
- Es una opción ecológica para dar una segunda vida a tus utensilios sin uso y aprovechar los que ya tienes.
- Podrás limpiar cualquier objeto con fondo al que no puedas acceder.
- Es práctica para otras rutinas de limpieza.
En pocas palabras
- Cepillo modificado: crea un tesoro de limpieza doblando un cepillo de dientes viejo.
- Método fácil: calienta el plástico con un encendedor y moldea el cabezal con agua fría.
- Uso práctico: alcanza lugares difíciles en botellas y termos para una limpieza profunda.