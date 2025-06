Si te das un baño con todos estos elementos un domingo, atraerás suerte para toda la semana

Ritual en el baño.jpg Ritual en el baño.

¿Qué necesitas?

Un puñado de canela en polvo

Un puñado de arroz crudo

Unas monedas de cualquier denominación

Un billete de cualquier denominación

Un recipiente pequeño

Agua

Paso a paso del ritual

Durante la Luna creciente, se debe colocar la canela en polvo, el arroz crudo, las monedas y el billete en el recipiente pequeño. Vierte agua hasta cubrir todos los ingredientes. Revuelve bien y mezcla con tu mano derecha mientras visualizas la abundancia llegando a tu vida en forma de lluvia de dinero.

Si lo deseas, puedes pronunciar las siguientes palabras: "Agua que fluyes, dinero que me atraes, con esta ofrenda mi abundancia se crea. La prosperidad me abraza, la riqueza me rodea, y el dinero cae sobre mí como lluvia de la buena."

Deja reposar la mezcla en un sitio oscuro y tranquilo durante 7 días. Pasado ese tiempo, cuela la mezcla y guarda el agua en un recipiente aparte.

Canela.jpg La canela limpia las energías.

El día domingo por la mañana, antes de salir de casa, añade un poco del agua con canela a tu ducha mientras visualizas cómo el dinero te llega por todos lados. Puedes usar el agua con canela durante 7 días consecutivos, siempre en domingo, para potenciar el efecto del ritual.

¿Por qué funciona este ritual de abundancia?

El domingo se asocia con el Sol, un astro que representa la abundancia, la vitalidad y el éxito. La canela en polvo tiene propiedades mágicas para atraer la prosperidad y el dinero. El arroz crudo simboliza la fertilidad y la abundancia. Las monedas y el billete representan la riqueza material. El agua siempre fluye y se lleva las energías negativas, abriendo espacio para la llegada de la abundancia.