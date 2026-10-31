¿Si coloco una banana en la tierra, nace una planta nueva?

¿Al colocar una banana en la tierra, crece una planta de banano?

Plantar una banana en la tierra no va a dar origen a una planta de banano nueva. La banana, para desarrollarse, requiere de semillas y las bananas comerciales que compramos en la verdulería no tienen semillas fértiles.

Si ponemos una banana en la tierra, se va a descomponer en vez de germinar. Para obtener una planta de banana nueva, se tiene que separar un brote joven de la planta (se llama colino). Este brote nace del tallo subterráneo de la planta adulta.

La banana comercial se produce por medio de esquejes.

Una vez que se retira el brote, se trasplanta para que se siga desarrollando y genere nuevos frutos. De esta forma se germinan y reproducen las bananas comerciales.

La banana silvestre, que no es dulce, tiene muchísimas semillas duras, pero no producen la fruta que consumimos habitualmente, sino grutos con pepitas muy duras.

¿Puedo tener una planta de banana en mi patio?

Probablemente no puedas, porque la planta de banana es de origen tropical. Esta especie requiere de condiciones climáticas y de suelo muy específicos para sobrevivir.

La banana prefiere temperaturas cálidas, de entre 15°C y 35°C. No tolera las heladas ni el frío extremo. Con una baja de temperatura muy marcada, la planta sufre daños severos.

Esta planta tiene requerimientos muy específicos.

Además, esta planta necesita un suelo muy profundo, rico en materia orgánica y con excelente drenaje. En cuanto a la luz y el viento, necesita mucho sol directo y no se lleva bien con los vientos fuertes que pueden desgarrar sus hojas.

En Argentina, por ejemplo, se cultiva de manera comercial en el norte del país, donde el clima es subtropical.