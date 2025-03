Seis cafeterías de Argentina están entre los mejores 100 del mundo

Por eso no resulta extraño que seis cafeterías argentinas fueron elegidas entre las 100 mejores del planeta de acuerdo al primer ranking mundial elaborado por The World’s 100 Best Coffee Shops, un evento mundial que premia a los más destacados del mundo.

Barista Coffee House, Ninina, Negro, All Saints Café, Surry Hills Coffee y LAB son los nombres que resuenan en el mundo del café de especialidad que fueron seleccionados entre los mejores 100 del planeta.