Se le rompió el auto en Córdoba y terminó ejecutada en un descampado por "la hiena humana"

Corría el 15 de enero de 1986 cuando lo que debía ser un simple viaje de regreso tras una noche de baile entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más famosos de la historia de Córdoba. Un contratiempo absurdo en fue el puntapié inicial de la tragedia.
Gabriela Ceppi, una adolescente cordobesa de 16 años, viajaba junto a dos jóvenes en un Fiat 600 por la Ruta 7 cuando una rueda pinchada obligó a detener la marcha. Mientras intentaban solucionar el desperfecto bajo la escasa luz del amanecer, apareció un hombre del que ya nadie se olvida, y cuyo nombre ha quedado en la historia.
"La hiena humana": Roberto José Carmona y un crimen aterrador
Carmona, que ya arrastraba un prontuario violento por robos a mano armada, bajó de un vehículo robado y encañonó a los chicos. Tras quitarles el poco dinero que llevaban, tomó una decisión implacable.
Bajo la falsa promesa de que la dejaría sana y salva unos kilómetros más adelante, obligó a Gabriela a subir a su auto. Fue la última vez que sus amigos la vieron con vida.
El delincuente trasladó a la joven hacia un descampado, donde terminó disparándole a quemarropa en la cabeza. Todo esto fue lo que hizo que lleve el apodo ya descrito.
Confesión del hecho y cadena perpetua
La conmoción social en la provincia y en el país fue absoluta. La Policía montó un operativo cerrojo hasta dar con el paradero del asesino. Tras su detención, Carmona confesó el hecho y señaló el lugar exacto donde había abandonado el cuerpo, hallado semanas después en un avanzado estado de descomposición.
La Justicia mendocina no dudó y lo condenó a perpetua. Sin embargo, Carmona sumaría otros homicidios a sangre fría dentro de distintos penales del país con el correr del tiempo.
En pocas palabras
- Crimen: Una joven de 16 años fue ejecutada en Córdoba tras un desperfecto vehicular en la Ruta 7.
- Asesino: Roberto José Carmona, conocido como "la hiena humana", la obligó a subir a su auto y la disparó.
- Condena: Carmona, con antecedentes violentos, fue condenado a perpetua y sumó más homicidios en prisión.