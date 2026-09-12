Se le rompió el auto en Córdoba y terminó ejecutada en un descampado por "la hiena humana"

Bajo la falsa promesa de que la dejaría sana y salva unos kilómetros más adelante, obligó a Gabriela a subir a su auto. Fue la última vez que sus amigos la vieron con vida.

Después del hecho, el hombre siguió matando dentro y fuera de Mendoza.

El delincuente trasladó a la joven hacia un descampado, donde terminó disparándole a quemarropa en la cabeza. Todo esto fue lo que hizo que lleve el apodo ya descrito.

Confesión del hecho y cadena perpetua

La conmoción social en la provincia y en el país fue absoluta. La Policía montó un operativo cerrojo hasta dar con el paradero del asesino. Tras su detención, Carmona confesó el hecho y señaló el lugar exacto donde había abandonado el cuerpo, hallado semanas después en un avanzado estado de descomposición.

La Justicia mendocina no dudó y lo condenó a perpetua. Sin embargo, Carmona sumaría otros homicidios a sangre fría dentro de distintos penales del país con el correr del tiempo.