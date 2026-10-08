Rociar vinagre y alcohol en las llaves de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En este escenario, en las últimas semanas comenzó a viralizarse un sencillo y económico truco casero que promete revolucionar la higiene diaria: rociar vinagre y alcohol sobre las piezas metálicas antes de volver a guardarlas en el bolsillo o en el llavero.

Las llaves de casa, uno de los elementos que más suciedad acumulan.

Para qué sirve la mezcla y cómo actúa en el metal

La popularidad de este truco radica en las propiedades complementarias que aportan sus ingredientes principales. Por un lado, el alcohol (ya sea etílico o isopropílico al 70%) actúa como un potente agente de rápida evaporación que ayuda a neutralizar y eliminar los microorganismos patógenos presentes en la superficie.