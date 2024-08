Reutiliza los colines o gomitas del pelo viejas con esta espectacular idea

En este sentido, en vez de tirar a la basura esos objetos o accesorios viejos y desgastados puedes tomarlos y usarlos para realizar en casa manualidades que pueden ser ideales para decorar tu hogar o para ayudarte en tu día a día.

Este es el caso del siguiente "hazlo tu mismo" que no solo se destaca por ser muy fácil y simple de llevar adelante, si no también por la gran funcionalidad que tiene si en casa hay niños pequeños. Para eso reutilizarás con esta idea DIY los colines o gomitas para el pelo que ya no usas más.