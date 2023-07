Respira bien hondo antes de ver cómo luce hoy Kimberly, la ranger rosa de los "Power Rangers" a 30 años de su estreno

Amy Jo Johnson dio vida a Kimberly Hart, una gimnasta talentosa y encantadora que se convirtió en uno de los personajes favoritos de los Power Rangers. Aunque tenía solo 20 años en ese entonces, la actriz decidió alejarse de las cámaras y la actuación después de la tercera temporada; aunque luego se la pudo ver participar en otras series ocasionalmente.

Hoy en día, Amy Jo Johnson tiene 52 años y ha explorado diferentes facetas en su carrera. Aunque una lesión en el codo la obligó a abandonar la gimnasia artística, ha tenido algunos papeles destacados además de su participación en los "Power Rangers". Ha aparecido en series como "Felicity", "Flashpoint" y su trabajo más reciente, "Superman and Lois". Además de su carrera actoral, Johnson se ha adentrado en la música country como compositora y cantante en la banda Valhalla.

Recientemente, la actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram (@atothedoublej) luciendo una chaqueta que evocaba sus días como ranger. Sus seguidores comentaron emocionados recordando una de las series más exitosas de los años 90, que concluyó en 1995. Aunque Amy Jo Johnson no pudo estar presente en el especial "Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always" de Netflix, donde se planeaba reunir al elenco original, sus fans esperan con ansias su regreso al traje rosa.