Qué se puede plantar en septiembre: 3 plantas con flores para sembrar este mes

En el caso de las caléndulas, estas plantas prefieren el sol pleno, aunque también soportan una semisombra ligera. En cuanto al riego, este debe ser escaso a moderado, ya que soportan pequeños períodos de sequía.

Alegrías del hogar: Una opción para plantar en lugares con sombras o balcones, son las Alegrías del Hogar. Esta planta crece en zonas de sombra o semisombra con buena claridad. De hecho, no hay que colocarlas en espacios donde el sol le dé directamente, ya que se queman sus hojas. No obstante, requieren un riego constante.

Esta planta con flores es perfecta para macetas medianas o lugares colgantes.

Margaritas: Estas plantas cuentan con flores que van del blanco puro al granate. Crecen en macetas individuales, aunque también se pueden plantar. Son una de las mejores opciones para todo tipo de espacio, aunque si se las coloca en un lugar en donde les pueda dar el sol, estas plantas mostrarán todo su potencial.

En cuanto al riego, este debe ser moderado, ya que resisten bien períodos de sequía. A ello hay que sumarle que es una planta con muchas flores, por lo que queda perfecto para adaptar el jardín o un balcón a la primavera.