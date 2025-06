Qué quiere decir si me encuentro plata en el piso y por qué debería agarrarla

En el mundo espiritual del Feng Shui, esta situación puede tener diversos significados a raíz de su ideal sobre vivir en la búsqueda constante de armonía con nuestro entorno para mejorar algunos aspectos de la vida que llevamos. Por eso, es importante entender qué significa para esta disciplina cuando nos encontramos dinero tirado. ¿Buena suerte? Lo veremos.

Encontrarse plata en la calle: qué significa según el Feng Shui

Plata tirada en el piso.jpg Dinero tirado en el piso

Muchos dirán que es mala educación no devolver el dinero a quien se le perdió, pero cuando vemos plata tirada sin saber quién es su dueño no podemos hacer nada más que agarrarla. Todo lo que hacemos o no hacemos se determina por lo que nos va pasando día a día.