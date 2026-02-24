Qué documentación se necesita para afiliar al PAMI un cónyuge

PAMI-Afiliación-titular-definitiva-1 PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Documentación a presentar en PAMI para afiliar al cónyuge

Dentro de la "Afiliación de personas a cargo del titular" que brinda el PAMI, los titulares pueden seleccionar "Afiliación para cónyuges" o el tipo que desee.

Consiste en brindarle la afiliación a la obra social, al cónyuge (esposa o esposo) de la persona afiliada como titular al PAMI.

No podrán afiliarse los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier obra social nacional, provincial o municipal o ser titulares de una pensión no contributiva.

A continuación detallamos la documentación que se debe presentar en una Agencia PAMI para cada uno de estos tipos de afiliación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) con el domicilio actualizado de la persona afiliada como titular.

Último recibo de cobro de la persona titular.

Documento Nacional de Identidad, con fecha vigente y con domicilio actualizado del cónyuge. Las personas mayores de 75 años y las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas. Podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.

Acta de Matrimonio actualizada (un año). En los casos de los matrimonios celebrados en el exterior la documentación deberá estar legalizada y traducida por traductor público nacional, excepto que en la misma conste el sello de la Convención de la Haya. Esta condición no se requerirá para los/as beneficiarios/as del Convenio Italo-Argentino.

Constancia de CUIT/CUIL

Constancia Negativa de ANSES

Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.

Constancia negativa de la obra social provincial.

Formulario Familiar no Conviviente Solo si fuese necesario.

El trámite para la afiliación es de manera presencial en las Agencias PAMI y para conseguir una mejor atención es importante sacar un turno online previamente.

Estos son los tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI