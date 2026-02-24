Qué documentación se necesita para afiliar al PAMI un cónyuge

El Programa de Atención Médica Integral, más conocido como PAMI, brinda en su página web toda la información que necesitan saber los titulares de la obra social para afiliar a su cónyuge (esposa o esposo) y cuál es la documentación a presentar para llevar a cabo con éxito el trámite de afiliación.
El PAMI brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona interesada, el afiliado a la obra social o el apoderado en cada caso.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es la obra social de los adultos mayores y posee una gran cobertura de medicamentos en el país. Acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.
Documentación a presentar en PAMI para afiliar al cónyuge
Dentro de la "Afiliación de personas a cargo del titular" que brinda el PAMI, los titulares pueden seleccionar "Afiliación para cónyuges" o el tipo que desee.
Consiste en brindarle la afiliación a la obra social, al cónyuge (esposa o esposo) de la persona afiliada como titular al PAMI.
No podrán afiliarse los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier obra social nacional, provincial o municipal o ser titulares de una pensión no contributiva.
A continuación detallamos la documentación que se debe presentar en una Agencia PAMI para cada uno de estos tipos de afiliación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) con el domicilio actualizado de la persona afiliada como titular.
- Último recibo de cobro de la persona titular.
- Documento Nacional de Identidad, con fecha vigente y con domicilio actualizado del cónyuge. Las personas mayores de 75 años y las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas. Podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.
- Acta de Matrimonio actualizada (un año). En los casos de los matrimonios celebrados en el exterior la documentación deberá estar legalizada y traducida por traductor público nacional, excepto que en la misma conste el sello de la Convención de la Haya. Esta condición no se requerirá para los/as beneficiarios/as del Convenio Italo-Argentino.
- Constancia de CUIT/CUIL
- Constancia Negativa de ANSES
- Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
- Constancia negativa de la obra social provincial.
- Formulario Familiar no Conviviente Solo si fuese necesario.
El trámite para la afiliación es de manera presencial en las Agencias PAMI y para conseguir una mejor atención es importante sacar un turno online previamente.
Estos son los tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI
- "Afiliación titular definitiva": es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de PAMI. El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o.
- "Otras afiliaciones titulares": afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.
- "Afiliación de personas a cargo del titular": esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.