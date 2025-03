Qué árboles dan una hermosa sombra en el jardín y son especiales para estacionar el auto debajo

No hay nada peor que no tener una sobra en la puerta de casa y dejar el auto al rayo del sol. La temperatura hará lo suyo y, sobre todo en verano, se hace casi imposible subirse y no sufrir con el calor que hay dentro del habitáculo del vehículo.

Es por eso que, pensando en el auto y el bienestar general, nada mejor que planear qué árboles se pueden plantar en el jardín, para disfrutar de su sombra cuando el sol pasa a ser problema.