El Servicio Meteorológico Nacional prevé un tiempo estable y sin sobresaltos para cerrar la semana laboral. El pronóstico para este viernes adelanta que durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una marca en el termómetro de 14°C.
Pronóstico: un viernes agradable antes de la vuelta del invierno
El pronóstico anticipa para este viernes una jornada con temperaturas templadas y nubosidad variable en Mendoza
Hacia la mañana, la nubosidad irá en disminución hasta quedar algo nublado, momento en el que se registrará la temperatura mínima de 8°C, acompañada de vientos leves del sureste.
Para la segunda mitad del día, se espera que las condiciones agradables alcancen su punto máximo con una temperatura máxima de 18°C durante la tarde. En esta franja horaria, el viento, también del sureste, incrementará levemente su intensidad alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Llegada la noche, el ambiente se mantendrá estable y algo nublado, cerrando la jornada con 14°C y nulas probabilidades de precipitaciones.
Vuelve el invierno
Este respiro térmico será la antesala de un marcado descenso de la temperatura previsto para el fin de semana. El sábado, los registros térmicos sufrirán una fuerte caída, oscilando entre una mínima de 5°C y una máxima de apenas 12°C.
Esta tendencia plenamente invernal se profundizará el domingo, perfilando una jornada sumamente fría con marcas que arrancarán en los 3°C y no lograrán superar los 10°C en el llano mendocino.
En pocas palabras
- Viernes templado: Mendoza disfrutará de un viernes con temperaturas agradables y nubosidad variable.
- Inviernovuelve: Se anticipa un marcado descenso de temperatura para el fin de semana.
- Fin de semana frío: El sábado y domingo presentarán registros térmicos bajos, típicos del invierno.