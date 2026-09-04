Pronóstico: un viernes agradable antes de la vuelta del invierno

Hacia la mañana, la nubosidad irá en disminución hasta quedar algo nublado, momento en el que se registrará la temperatura mínima de 8°C, acompañada de vientos leves del sureste.

Para la segunda mitad del día, se espera que las condiciones agradables alcancen su punto máximo con una temperatura máxima de 18°C durante la tarde. En esta franja horaria, el viento, también del sureste, incrementará levemente su intensidad alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.