El Servicio Meteorológico Nacional emitió en su pronóstico del tiempo una alerta naranja por severas tormentas para gran parte del territorio provincial durante este lunes. El fenómeno abarcará sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y la Zona Sur, donde se prevén abundantes precipitaciones, caída de granizo e intensas ráfagas de viento.
Pronóstico del Tiempo: alerta naranja por tormentas severas y lluvias intensas en gran parte de Mendoza
El pronóstico del tiempo abarca al Gran Mendoza, Valle de Uco y la Zona Sur. En alta montaña prevén fuertes nevadas y ráfagas de viento de más de 50 km/h
El impacto en los departamentos mendocinos
De acuerdo con el mapa del organismo oficial, la alerta naranja afectará de manera directa a Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear y sectores de Malargüe. Para estas regiones se esperan valores de precipitación acumulada significativos, acompañados por una fuerte actividad eléctrica y la probabilidad de granizo.
Por su parte, Capital, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Santa Rosa y La Paz permanecen bajo alerta amarilla. Las proyecciones meteorológicas señalan una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 9°C durante el lunes, con probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche, extendiéndose hacia el martes.
Temporal en alta montaña y el paso a Chile
En la zona cordillerana, las condiciones atmosféricas presentan una alerta amarilla por abundantes nevadas. Las previsiones del tiempo para Las Cuevas indican temperaturas extremadamente bajas para el inicio de la semana, con máximas de -3°C y mínimas que alcanzarán los -13°C, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 50 km/h.
Estas condiciones invernales en la alta montaña podrían complicar la transitabilidad en la frontera con Chile. Aunque el Paso Internacional Cristo Redentor habilitó recientemente el tránsito para todo tipo de vehículos las 24 horas, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje hacia la cordillera debido a las precipitaciones acumuladas.
El fenómeno de El Niño en el Litoral
El escenario de inestabilidad en Cuyo se enmarca en un contexto de variabilidad climática generalizada a nivel nacional. La presencia del fenómeno global de El Niño continúa exacerbando las precipitaciones en el noreste argentino, provocando un sostenido incremento en el caudal de los ríos de la cuenca del Plata.
En la franja del Litoral, la creciente del río Uruguay obligó a evacuar a decenas de familias en localidades ribereñas de Entre Ríos y Corrientes. Las constantes lluvias en el sur de Brasil y en el norte argentino mantienen bajo permanente vigilancia a las autoridades de Defensa Civil debido al riesgo de nuevas anegaciones.
En pocas palabras
- Alerta naranja: se esperan tormentas severas, granizo y ráfagas intensas en gran parte de Mendoza.
- Alta montaña: prevén fuertes nevadas y viento, complicando la transitabilidad en el Paso Cristo Redentor.
- El Niño: el fenómeno que agrava las precipitaciones en el noreste argentino y aumenta el caudal de los ríos.