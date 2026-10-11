Pronóstico del Tiempo: alerta naranja por tormentas severas y lluvias intensas en gran parte de Mendoza

Temporal en alta montaña y el paso a Chile

En la zona cordillerana, las condiciones atmosféricas presentan una alerta amarilla por abundantes nevadas. Las previsiones del tiempo para Las Cuevas indican temperaturas extremadamente bajas para el inicio de la semana, con máximas de -3°C y mínimas que alcanzarán los -13°C, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Estas condiciones invernales en la alta montaña podrían complicar la transitabilidad en la frontera con Chile. Aunque el Paso Internacional Cristo Redentor habilitó recientemente el tránsito para todo tipo de vehículos las 24 horas, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje hacia la cordillera debido a las precipitaciones acumuladas.

El fenómeno de El Niño en el Litoral

El escenario de inestabilidad en Cuyo se enmarca en un contexto de variabilidad climática generalizada a nivel nacional. La presencia del fenómeno global de El Niño continúa exacerbando las precipitaciones en el noreste argentino, provocando un sostenido incremento en el caudal de los ríos de la cuenca del Plata.

En la franja del Litoral, la creciente del río Uruguay obligó a evacuar a decenas de familias en localidades ribereñas de Entre Ríos y Corrientes. Las constantes lluvias en el sur de Brasil y en el norte argentino mantienen bajo permanente vigilancia a las autoridades de Defensa Civil debido al riesgo de nuevas anegaciones.