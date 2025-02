Por qué tener una palmera areca en casa según el Feng Shui

Dentro de las consideraciones que tiene el Feng Shui con determinados elementos que son protagonistas de rituales, amuletos o que simplemente tienen grandes cualidades energéticas, se destacan las plantas. La energía natural sumado a las propiedades naturales que presentan determinadas plantas, hacen de ellas más que oportunas para la filosofía oriental.

Una planta que no suele ser muy conocida por su nombre pero que puede ser una de las decoraciones para el interior del hogar más bonito, es la palmera areca, la cual para la mirada del Feng Shui es sumamente interesante y positiva. En esta ocasión, esta planta en particular es una gran fuente de energía positiva y de protección ante todas aquellas energías negativas que buscan ingresar a la casa.

palmera 2.jpg

El Feng Shui hace principal hincapié en que hay distintas formas de aprovechar por completo los beneficios de las distintas plantas, y es encontrar el lugar correcto en el lugar para que la energía natural fluya de la mejor manera. En el caso de la palmera areca la recomendación es la de tenerla ubicada primero que nada en el interior del hogar, y puntualmente en lo que es la sala de estar.

Lo interesante de esta planta que propone el Feng Shui es que no requiere de grandes cuidados intensivos, y si bien no es una de las más conocidas, puede acoplarse a la perfección no solo a la decoración de tu hogar, sino también convertirse en un verdadero escudo protector. De esta manera podrás a su vez atraer energías positivas a tu hogar mientras te cuidas de lo negativo.