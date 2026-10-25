A lo largo de la historia, la Iglesia católica ha construido su poder de diversas formas; uno de ellos siempre ha sido la edificación de grandes templos con cúpulas altas que compiten para alcanzar el cielo. Existen en el mundo, y sobre todo en Europa, cientos de basílicas con estilos diversos de acuerdo a la moda y la arquitectura del momento.
¿Por qué algunas cúpulas de la iglesia de la Sagrada Familia tienen frutas?
Una de las basílicas más importantes de la Iglesia católica está construida con diversos estilos y adornos llamativos no colocados al azar
Al observar muchas iglesias, aparece la pregunta de qué significa o por qué colocaron este o aquel elemento que parece no ir combinado con el estilo o las ideas cristianas. Un ejemplo llamativo de esto son las frutas que componen algunas cúpulas de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España.
Esta iglesia imponente está formada por muchísimos elementos distintos y variados que se complementan perfectamente, evitando cualquier tipo de desorden o aspecto bizarro. Rodeando la entrada principal se pueden observar en los laterales unas cúpulas más bajas que las principales, que tienen en la punta pequeñas cestas de frutas agrupadas.
Breve historia de la Iglesia más imponente de España
En Europa hay más de 155.000 iglesias y parroquias católicas. Este continente concentra una parte muy significativa de los templos del mundo. España concentra alrededor de 23.000 de ellas.
En el centro de Barcelona se encuentra la iglesia o basílica de la Sagrada Familia, una construcción de 172,5 metros de alto. Se la considera la catedral más alta del mundo.
Esta iglesia se empezó a construir gracias a la idea de un librero y filántropo llamano, Josep Maria Bocacella. Los primeros diseños surgieron del arquitecto Francisco Paula del Villar, quien comenzó las obras con un estilo neogótico en 1882.
Tiempo después, el diseño y construcción de la iglesia quedó en manos de Antoni Gaudí, quien transformó por completo el diseño e inspiró la obra en el modernismo catalán, inspirado en la naturaleza.
Gaudí trabajó más de 40 años en la construcción de la iglesia hasta su trágica muerte en 1926, cuando fue atropellado por un tranvía. El templo nunca dejó de construirse, sus estilos fueron cambiando y hasta el día de hoy sigue la reforma.
¿Por qué la iglesia de la Sagrada Familia tiene frutas en sus cúpulas?
Una iglesia con cestas de frutas en las cupilas resulta algo llamativo y extrovertido. ¿Qué significa? Gaudí concibió las frutas como un símbolo de las buenas obras inspiradas por el Espíritu Santo.
Además, las frutas representan el ciclo de las estaciones del año y el calendario litúrgico de la religión. En el este, donde está el nacimiento de Cristo, se encuentran frutas de verano como cerezas, ciruelas y melocontones.
En el lado de la Pasión de Cristo orientado al poniente, colocó frutas de invierno como manzanas, almendros, higos y castañas.
En pocas palabras
- Basílica de la Sagrada Familia: Sus cúpulas presentan frutas como símbolo de las buenas obras inspiradas por el Espíritu Santo.
- Significado de las frutas: Representan el ciclo de las estaciones y el calendario litúrgico católico.
- Ubicación de las frutas: En el lado del Nacimiento (este), hay frutas de verano; en el lado de la Pasión (oeste), frutas de invierno.