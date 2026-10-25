Breve historia de la Iglesia más imponente de España

En Europa hay más de 155.000 iglesias y parroquias católicas. Este continente concentra una parte muy significativa de los templos del mundo. España concentra alrededor de 23.000 de ellas.

En el centro de Barcelona se encuentra la iglesia o basílica de la Sagrada Familia, una construcción de 172,5 metros de alto. Se la considera la catedral más alta del mundo.

Esta iglesia se empezó a construir gracias a la idea de un librero y filántropo llamano, Josep Maria Bocacella. Los primeros diseños surgieron del arquitecto Francisco Paula del Villar, quien comenzó las obras con un estilo neogótico en 1882.

La Sagrada Familia nunta está terminada; sigue su obra hasta la actualidad.

Tiempo después, el diseño y construcción de la iglesia quedó en manos de Antoni Gaudí, quien transformó por completo el diseño e inspiró la obra en el modernismo catalán, inspirado en la naturaleza.

Gaudí trabajó más de 40 años en la construcción de la iglesia hasta su trágica muerte en 1926, cuando fue atropellado por un tranvía. El templo nunca dejó de construirse, sus estilos fueron cambiando y hasta el día de hoy sigue la reforma.

¿Por qué la iglesia de la Sagrada Familia tiene frutas en sus cúpulas?

Una iglesia con cestas de frutas en las cupilas resulta algo llamativo y extrovertido. ¿Qué significa? Gaudí concibió las frutas como un símbolo de las buenas obras inspiradas por el Espíritu Santo.

Además, las frutas representan el ciclo de las estaciones del año y el calendario litúrgico de la religión. En el este, donde está el nacimiento de Cristo, se encuentran frutas de verano como cerezas, ciruelas y melocontones.

Las frutas simbolizan el cambio estacional y los momentos de la vida de Jesús.

En el lado de la Pasión de Cristo orientado al poniente, colocó frutas de invierno como manzanas, almendros, higos y castañas.