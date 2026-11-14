Paso a paso: cómo publicar un carrusel de 20 fotos en la red social X desde el celular

La red social propiedad de Elon Musk permite a los usuarios compartir hasta veinte archivos multimedia por publicación desde el teléfono inteligente. EFE/ETIENNE LAURENT.

Cómo subir 20 archivos en la red social paso a paso

El proceso para crear una galería ampliada en la red social X mantiene la simplicidad habitual de la interfaz móvil e incorpora mayor capacidad de selección de fotografías:

Actualizar la aplicación móvil: ingresar a Google Play Store (en Android) o App Store (en iOS) y comprobar que la red social cuente con su versión más reciente instalada en el dispositivo.

ingresar a Google Play Store (en Android) o App Store (en iOS) y comprobar que la cuente con su versión más reciente instalada en el dispositivo. Iniciar una nueva publicación: pulsar el botón de redactar entrada ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de la red social X .

pulsar el botón de redactar entrada ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de la . Seleccionar el ícono de galería: tocar el símbolo de imagen en la barra inferior de herramientas para abrir el carrete multimedia del teléfono.

tocar el símbolo de imagen en la barra inferior de herramientas para abrir el carrete multimedia del teléfono. Elegir hasta veinte elementos: marcar de forma consecutiva hasta veinte fotografías o clips de video en el orden exacto en que se desea que aparezcan en el carrusel.

marcar de forma consecutiva hasta veinte o clips de video en el orden exacto en que se desea que aparezcan en el carrusel. Revisar y publicar: verificar la vista previa de la secuencia deslizable, añadir el texto descriptivo correspondiente y presionar el botón de publicar.

Consejos clave para optimizar las fotografías en la plataforma

Con la nueva dinámica visual impulsada por Elon Musk, cuidar la presentación de cada archivo mejora la retención de lectura y la interacción:

Priorizar la primera imagen: la portada del carrusel es el elemento determinante para captar la atención en el feed, por lo que conviene elegir la captura más llamativa de la serie.

la portada del carrusel es el elemento determinante para captar la atención en el feed, por lo que conviene elegir la captura más llamativa de la serie. Mantener coherencia de formato: procurar que las fotografías seleccionadas compartan una orientación o proporción similar para evitar recortes bruscos al deslizar la galería en la red social .

procurar que las seleccionadas compartan una orientación o proporción similar para evitar recortes bruscos al deslizar la galería en la . Combinar texto contextual: acompañar la galería en la red social X con una descripción breve y precisa que invite a los seguidores a recorrer los veinte archivos completos.

Preguntas frecuentes sobre los carruseles en la red social

El aumento del límite de cuatro a veinte archivos genera dudas prácticas entre los usuarios sobre la edición y visualización de las galerías.

¿Se puede cambiar el orden de las fotografías una vez seleccionadas? Sí; antes de confirmar la publicación en la red social X , la vista previa permite revisar la secuencia y ajustar los archivos elegidos desde el editor.

Sí; antes de confirmar la publicación en la , la vista previa permite revisar la secuencia y ajustar los archivos elegidos desde el editor. ¿Qué ocurre si selecciono más de veinte archivos en la galería del celular? El sistema de la red social bloqueará la selección adicional al alcanzar el tope máximo permitido de veinte fotografías o videos por entrada.

El sistema de la bloqueará la selección adicional al alcanzar el tope máximo permitido de veinte o videos por entrada. ¿Los carruseles de 20 imágenes se ven igual en la versión web y en el celular? La actualización fue desplegada inicialmente por el equipo de ingeniería móvil para la aplicación de teléfonos inteligentes, adaptando la visualización deslizable a las pantallas táctiles.

La implementación de este recurso consolida una experiencia más visual y fluida dentro de la aplicación, permitiendo organizar álbumes completos en cuestión de segundos desde cualquier teléfono móvil.