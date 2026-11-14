La reciente actualización de la red social propiedad de Elon Musk permite a los usuarios compartir hasta veinte archivos multimedia por publicación desde el teléfono inteligente. Dominar este nuevo formato de carrusel en la red social X facilita la creación de narrativas visuales dinámicas, agrupando fotografías y videos sin necesidad de dividir el contenido en hilos extensos.
Paso a paso: cómo publicar un carrusel de 20 fotos en la red social X desde el celular
Aprendé a utilizar la nueva herramienta de la red social X impulsada por Elon Musk para compartir galerías completas de fotografías y videos
Esta herramienta resulta ideal para creadores de contenido, fotógrafos y usuarios cotidianos que desean mostrar coberturas de eventos, paisajes o secuencias detalladas en una única pieza deslizable dentro del muro principal.
Para aprovechar al máximo la ampliación anunciada por el equipo de ingeniería móvil de la plataforma, solo es necesario verificar la versión instalada de la aplicación y seguir una serie de pasos sencillos desde el editor de publicaciones.
Cómo subir 20 archivos en la red social paso a paso
El proceso para crear una galería ampliada en la red social X mantiene la simplicidad habitual de la interfaz móvil e incorpora mayor capacidad de selección de fotografías:
- Actualizar la aplicación móvil: ingresar a Google Play Store (en Android) o App Store (en iOS) y comprobar que la red social cuente con su versión más reciente instalada en el dispositivo.
- Iniciar una nueva publicación: pulsar el botón de redactar entrada ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de la red social X.
- Seleccionar el ícono de galería: tocar el símbolo de imagen en la barra inferior de herramientas para abrir el carrete multimedia del teléfono.
- Elegir hasta veinte elementos: marcar de forma consecutiva hasta veinte fotografías o clips de video en el orden exacto en que se desea que aparezcan en el carrusel.
- Revisar y publicar: verificar la vista previa de la secuencia deslizable, añadir el texto descriptivo correspondiente y presionar el botón de publicar.
Consejos clave para optimizar las fotografías en la plataforma
Con la nueva dinámica visual impulsada por Elon Musk, cuidar la presentación de cada archivo mejora la retención de lectura y la interacción:
- Priorizar la primera imagen: la portada del carrusel es el elemento determinante para captar la atención en el feed, por lo que conviene elegir la captura más llamativa de la serie.
- Mantener coherencia de formato: procurar que las fotografías seleccionadas compartan una orientación o proporción similar para evitar recortes bruscos al deslizar la galería en la red social.
- Combinar texto contextual: acompañar la galería en la red social X con una descripción breve y precisa que invite a los seguidores a recorrer los veinte archivos completos.
Preguntas frecuentes sobre los carruseles en la red social
El aumento del límite de cuatro a veinte archivos genera dudas prácticas entre los usuarios sobre la edición y visualización de las galerías.
- ¿Se puede cambiar el orden de las fotografías una vez seleccionadas? Sí; antes de confirmar la publicación en la red social X, la vista previa permite revisar la secuencia y ajustar los archivos elegidos desde el editor.
- ¿Qué ocurre si selecciono más de veinte archivos en la galería del celular? El sistema de la red social bloqueará la selección adicional al alcanzar el tope máximo permitido de veinte fotografías o videos por entrada.
- ¿Los carruseles de 20 imágenes se ven igual en la versión web y en el celular? La actualización fue desplegada inicialmente por el equipo de ingeniería móvil para la aplicación de teléfonos inteligentes, adaptando la visualización deslizable a las pantallas táctiles.
La implementación de este recurso consolida una experiencia más visual y fluida dentro de la aplicación, permitiendo organizar álbumes completos en cuestión de segundos desde cualquier teléfono móvil.
En pocas palabras
- Actualización X: la red social ahora permite publicar hasta 20 fotos y videos en un solo carrusel desde el celular.
- Proceso Sencillo: la herramienta requiere actualizar la aplicación y seleccionar los archivos deseados en el editor de publicaciones.
- Consejos Visuales: se recomienda priorizar la primera imagen, mantener coherencia de formato y acompañar con texto descriptivo.