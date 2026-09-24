"Para ser feliz tomá la decisión con la que puedas vivir": el sabio consejo de Gabriel Rolón

Se trata de una frase que puede ser aplicada en cualquier ámbito de tu vida. En el amor y las relaciones, este proverbio adquiere gran importancia. En cuanto a la pareja, los detalles y la infidelidad, Gabriel Rolón remarca que el gran desafío del enamorado es descubrir cuáles son esos gestos que para el otro son importantes.

El psicólogo Gabriel Rolón reflexionó sobre la pareja, los gestos, los detalles del amor y la infidelidad.

A veces nos aferramos a la pretensión del "para toda la vida", pero para el experto esto implica la búsqueda de una seguridad imposible en una pareja. Del mismo modo, explica que no es necesario vivir algo que sea dramático para romper un vínculo, pues basta simplemente con no desear más querer estar juntos.

Así como se puede aplicar la frase en una relación amorosa, puedes hacerlo con un trabajo, una amistad, tu familia. Por eso, la verdadera sabiduría no está en encontrar respuestas perfectas o libres de dolor, sino en elegir con absoluta honestidad hacia uno mismo.

Muchas veces la decisión correcta no es necesariamente la más fácil, sino aquella cuyas consecuencias seremos capaces de sostener con dignidad y paz interior. Así que, para Gabriel Rolón, ante cada decisión que debas tomar, no busques el camino sin pérdidas, elegí la opción con la que puedas vivir.