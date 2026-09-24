La felicidad real no se encuentra en evitar los problemas ni en fantasear con opciones libres de dolor, sino en asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Esa es una de las claves para mantener una vida con felicidad según Gabriel Rolón.
"Para ser feliz tomá la decisión con la que puedas vivir": el sabio consejo de Gabriel Rolón
Gabriel Rolón brinda algunos consejos para las decisiones que conlleven a uno de los planteos más difíciles que nos pone la vida: vivir con felicidad
En sus libros y entrevistas, Gabriel Rolón expresa una frase muy sabia respecto a uno de los temas más complejos en la vida del ser humano. El reconocido psicólogo y escritor argentino invita a mirar la balanza interna donde el peso de nuestras decisiones repercute en la felicidad.
"Para ser feliz tomá la decisión con la que puedas vivir": qué significa el consejo de Gabriel Rolón
Rolón afirma que somos la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Por ello, cada elección acarrea un peso inevitable, ya que el costo de todas tus decisiones te acompaña toda tu vida. Entender esto exige aprender a pensar conscientemente en los costos de cada decisión antes de dar un paso definitivo.
Se trata de una frase que puede ser aplicada en cualquier ámbito de tu vida. En el amor y las relaciones, este proverbio adquiere gran importancia. En cuanto a la pareja, los detalles y la infidelidad, Gabriel Rolón remarca que el gran desafío del enamorado es descubrir cuáles son esos gestos que para el otro son importantes.
A veces nos aferramos a la pretensión del "para toda la vida", pero para el experto esto implica la búsqueda de una seguridad imposible en una pareja. Del mismo modo, explica que no es necesario vivir algo que sea dramático para romper un vínculo, pues basta simplemente con no desear más querer estar juntos.
Así como se puede aplicar la frase en una relación amorosa, puedes hacerlo con un trabajo, una amistad, tu familia. Por eso, la verdadera sabiduría no está en encontrar respuestas perfectas o libres de dolor, sino en elegir con absoluta honestidad hacia uno mismo.
Muchas veces la decisión correcta no es necesariamente la más fácil, sino aquella cuyas consecuencias seremos capaces de sostener con dignidad y paz interior. Así que, para Gabriel Rolón, ante cada decisión que debas tomar, no busques el camino sin pérdidas, elegí la opción con la que puedas vivir.
En pocas palabras
- Decisiones conscientes: la felicidad se basa en asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y vivir con ellas.
- Costo inevitable: cada decisión implica un peso que acompaña toda la vida; hay que pensar en las consecuencias.
- Sabiduría práctica: elegir la decisión con la que se puede vivir, no necesariamente la más fácil, asegura paz interior.