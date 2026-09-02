Nuevo aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán y cómo se liquida en septiembre de 2026

Esquema de incrementos y absorción de las sumas fijas

El elemento central de la liquidación correspondiente a septiembre radica en la mecánica con la cual se traslada el haber no remunerativo al sueldo de convenio. Durante agosto, los empleadores abonaron una suma fija con carácter extraordinario cuya escala variaba según si el trabajador cumplía jornadas completas o parciales. En la liquidación del presente mes, se estipula que un 25% de dicho monto pase a integrar de manera formal la remuneración computable.

Este blanqueo paulatino busca consolidar el haber mensual sobre el cual se calculan los distintos conceptos laborales de ley, evitando la dispersión de sumas por fuera del básico. El cronograma estipulado por la CNTCP prevé que las etapas posteriores del acuerdo continúen absorbiendo el porcentaje restante del bono durante el último trimestre del año, hasta completar su total incorporación al haber ordinario.

Para efectuar la correcta liquidación de septiembre, los empleadores deben tomar como referencia los valores mínimos de julio e incrementar sobre esa base el 1,8% correspondiente al mes en curso, adicionando a su vez el proporcional indicado del concepto no remunerativo abonado en el período previo.

Variables de liquidación, categorías y adicionales del sector

Determinar el monto final que percibirá una empleada doméstica en septiembre exige atender a las particularidades de cada relación laboral. En primer lugar, la escala salarial del régimen de casas particulares se segmenta en cinco categorías definidas por el tipo de función desempeñada: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y personal para tareas generales. Asimismo, cada una de estas categorías contempla un valor diferencial según la modalidad de prestación de los servicios, distinguiendo entre personal con retiro y sin retiro, así como la modalidad de contratación por hora o por sueldo mensualizado.

A la remuneración básica resultante de la categoría y modalidad hay que añadirle los adicionales fijados por ley:

Antigüedad: Equivale al 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral, calculado sobre el salario básico correspondiente.

Zona Desfavorable: Corresponde a un adicional del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Por estas razones, aun cuando el porcentaje de incremento del 1,8% y la pauta del 25% de integración del bono sean homogéneos para todo el sector, la remuneración neta a depositar variará sustancialmente en función del tramo horario habitual, la categoría profesional asignada y los adicionales específicos que le correspondan al trabajador.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en septiembre

Supervisores con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 mensuales.

$4.523,11 por hora y $564.246,70 mensuales. Supervisores sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 mensuales.

$4.920,88 por hora y $624.313,90 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 mensuales.

$4.303,49 por hora y $526.829,55 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 mensuales.

$4.684,53 por hora y $582.283,27 mensuales. Caseros: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 mensuales.

$4.520,14 por hora y $569.593,41 mensuales. Tareas generales con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 mensuales.

$3.804,66 por hora y $466.756,23 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

Sobre estos valores se aplicará en septiembre la actualización prevista en el nuevo acuerdo, que combina el aumento del 1,8% con la incorporación correspondiente de la suma no remunerativa.