Noruega pone la mira en Argentina con plantas flotantes y una apuesta clave por la exportación de energía

En el caso de Argentina la atención está puesta en el potencial energético de Vaca Muerta y en la posibilidad de transformar ese recurso en una plataforma exportadora de escala global. Norway aparece en esta ecuación como un actor con experiencia en explotación offshore, ingeniería marítima y soluciones energéticas flotantes, mientras que Argentina se posiciona como un territorio con abundancia de recursos pero con desafíos históricos en infraestructura y exportación.

Barco

El proyecto de Noruega en cifras

El proyecto impulsado por la empresa noruega Golar LNG consiste en la construcción de una planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG) que podría instalarse en Argentina para exportar gas de Vaca Muerta a partir de 2027. La inversión anunciada es de aproximadamente 2.200 millones de dólares, y el objetivo es convertir al país en una nueva plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) hacia Europa y Asia.

La iniciativa de Noruega se enmarca en un acuerdo de abastecimiento a 20 años firmado entre Golar LNG y Pan American Energy (PAE), que garantiza el suministro de gas proveniente de Vaca Muerta para alimentar la planta flotante una vez operativa.

El proyecto utiliza tecnología FLNG (Floating Liquefied Natural Gas), que permite procesar, licuar y almacenar gas directamente en el mar, evitando la construcción de grandes plantas terrestres. El buque tendrá una capacidad estimada de 3,5 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA).