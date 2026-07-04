"No pido dinero, solo trabajo": la conmovedora carta de un joven con autismo que se hizo viral

La historia de Jonatan Sosa

Jonatan tuvo una rutina estable durante años. Trabajó en la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón durante seis años, avanzó hasta completar el 80% de la carrera de Derecho, e incluso publicó libros como escritor.

No obstante, su realidad cambió de forma drástica en el último tiempo. Como ha disminuido la actividad económica, perdió su empleo, y desde entonces no ha conseguido una nueva oportunidad de trabajo. "Soy testigo de cómo mi mundo, la seguridad que tanto me empeñé en construir, se derrumba", expresó.

Jonatan ha publicado un libro. Imagen: Para Ti.

En la carta, también contó que el fallecimiento inesperado de su madre, una mujer de 55 años, lo dejó atravesando "un duelo muy difícil".

Jonatan busca un trabajo

Uno de los puntos que más enfatiza en su mensaje es que no pretende recibir dinero. "No pido dinero, asistencialismo o lástima, solo que, si está en su poder, arbitre los mecanismos necesarios para que mi currículum llegue a las manos correctas y pueda acceder a la dignidad que te otorga un trabajo", escribió.

Por otro lado, también explicó que debido a su condición, la falta de una rutina y la incertidumbre generan un fuerte impacto en su bienestar emocional. "Tengo muy baja tolerancia a la incertidumbre. Aunque estoy capacitado para trabajar, no logro conseguir estabilidad económica, y eso termina afectando todos los aspectos de mi vida", señaló.

Jonatan acudió a diferentes instituciones públicas, privadas y organizaciones relacionadas con discapacidad y salud mental en busca de acompañamiento, aunque aseguró que muchas de esas gestiones no tuvieron respuesta.

Jonatan Sosa publicó una carta en la que pide que su currículum llegue "a las manos correctas" para poder encontrar trabajo y reconstruir su vida. Imagen: Para Ti.

Actualmente recibe asistencia del área de Desarrollo Social de su municipio, que le entregó bolsones de alimentos y comenzó el trámite para un subsidio transitorio con el fin de evitar quedar en situación de calle. A su vez, realiza un tratamiento en el Centro Provincial de Atención en Salud Mental (CPA), donde recibe seguimiento profesional y medicación para afrontar este difícil momento.

Más allá de la ayuda, Jonatan insiste en que la solución de fondo es conseguir trabajo: "Si no resuelvo el problema principal, todo lo demás será insuficiente", contó.

Tiene experiencia trabajando en áreas de Cultura, Salud, Hotelería, atención al público y tareas administrativas. Además, está a pocos finales de obtener el título de abogado, una meta que espera alcanzar mientras intenta reconstruir su vida.