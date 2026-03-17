Ni dinero ni lujos: el lema de filosofía china que reveló dónde reside la verdadera alegría

confucio, pensador chino (1) Confucio reveló el secreto de la felicidad.

Muchas veces, la vida se vuelve repetitiva porque nos incertan en la cabeza el mismo objetivo a todos: nacer, crecer, ser exitosos y morir felices. Pero nadie cuenta como lograrlo, nadie dice lo difícil que es y peor aún en la sociedad en la que hoy vivimos. De hecho, diría que incluso es casi imposible ser feliz hoy en día, solo recibimos estimulos que se le parecen y con eso nos conformamos.

Inlcuso malinterpretamos lo que se entiende por felicidad y creemos que radica en el éxito laboral, en el dinero o en poder viajar. Y en realidad va muchísimo más allá de algo tan simple como un lujo.

Para la filosofía china, la vida no tiene tantas dificultades como creemos, sino que depende de cómo interpretamos todo lo que nos sucede y de cómo gestionamos las situaciones que nos rodean. A veces, la complicación que sentimos al decir "no me sale nada" "es la vida que me tocó" no proviene de los hechos externos, sino de lo que dice nuestra mente sobre ellos. En la filosofía oriental, la simplicidad no es escasez, mala vida o infelicidad, sino una forma de claridad y orden.

mujer riendo La vida es muy simple, sin complicaciones alcanzar la felicidad es posible.

Podríamos decir que hoy en día, gran parte de nuestros problemas son basados en lo que sobrepensamos. Insistimos, sin intención, en complicar las cosas cuando intentamos controlar cosas que no dependen de nosotros. Pero la solución de Confucio radica en algo muy simple: el "aquí y el ahora" porque todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, claro.

Hay que tener prioridades claras y focalizarse en lo más básico, como pueden ser las amistades, la familia, la compañía y un propósito de vida. No hay que dejarse llevar por la grandeza y el exceso de expectativas, pero sí aceptar las cosas simples de la vida que te den un pico de alegría diariamente. Allí está la verdadera felicidad.