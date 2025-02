Netflix acaba de estrenar una película que está basada en hechos reales y promete ser un éxito este 2025

Esta película que ya se está moviendo de manera inusual y positiva en el top de las más vistas, se estrenó este sábado 1 de febrero de 2025, con una duración de 1 hora y 23 minutos de pura tensión.

netflix-reality-culpable-o-inocente1.jpg

Netflix: de qué trata la película Reality: ¿culpable o inocente?

La nueva película de Netflix gira en torno a Winner (Sydney Sweeney), una ex especialista de inteligencia de los Estados Unidos, quien es interrogada tras ser acusada de filtrar información no autorizada y clasificada, respecto a la intervención del gobierno ruso durante las elecciones presidenciales estadounidenses. La joven de 25 años, tras ser interrogada por la FBI, sorprende a todo el mundo con la divulgación no autorizada de información gubernamental a los medios.

netflix-reality-culpable-o-inocente2.jpg

Reparto de Reality: ¿culpable o inocente?, película de Netflix

Sydney Sweeney (Reality Winner)

Marchánt Davis (agente Wallace Taylor)

Josh Hamilton (agente Justin C. Garrick)

Benny Elledge (Joe)

John Way (agente del FBI)

Tráiler de Reality: ¿culpable o inocente?, película de Netflix

Embed - Reality Teaser Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] Sydney Sweeney

Dónde ver la película Reality: ¿culpable o inocente?, según la zona geográfica