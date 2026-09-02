Mejor que el jazmín: la elegante planta de perfume intenso que no exige cuidados de jardinería

Dama de noche, la planta que supera al jazmín.

La dama de noche es un arbusto perenne que puede alcanzar varios metros de altura cuando crece directamente en el suelo y encuentra condiciones favorables. Sus hojas son alargadas, de color verde intenso y con una apariencia brillante que aporta atractivo incluso cuando no está florecida.

Sus flores son pequeñas y suelen presentar tonalidades blancas o verdosas. Se agrupan en racimos y liberan un aroma dulce y penetrante durante la noche, especialmente en los períodos de floración. Esta característica convierte a la especie en una alternativa interesante al jazmín para quienes desean incorporar una planta de perfume intenso.

Además, puede cultivarse tanto en jardines como en macetas de buen tamaño. Su desarrollo resulta especialmente favorable en lugares cálidos y con buena iluminación.

Esta planta no demanda cuidados de jardinería complejos.

En lo que respecta a los cuidados, uno de los principales atractivos de la dama de noche es que no requiere una rutina complicada de jardinería. Para mantenerla saludable, necesita recibir luz abundante, aunque en zonas de temperaturas muy elevadas conviene protegerla del sol más fuerte durante las horas centrales del día.

El riego debe ser moderado y adaptarse a la época del año. Lo importante es evitar que el sustrato permanezca constantemente encharcado, ya que el exceso de humedad perjudica sus raíces.