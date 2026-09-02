Mejor que el jazmín: la elegante planta de perfume intenso que no exige cuidados de jardinería

Aunque el jazmín es una planta galardonada por sus cualidades aromáticas y sus hermosas flores, no es el único ejemplar que puede perfumar y decorar distintos espacios del hogar. Existe una especie que cumple con estos requisitos y, además, demanda muy pocos cuidados de jardinería.
Cuál es la planta que supera al jazmín en aroma y no demanda cuidados de jardinería
La dama de noche es una de las plantas más llamativas para quienes buscan llenar el jardín, el balcón o la terraza con un aroma intenso sin dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento. Su nombre común hace referencia a una de sus características más particulares: sus flores desprenden su fragancia principalmente durante las horas nocturnas.
Conocida científicamente como Cestrum nocturnum, esta planta pertenece a la familia de las solanáceas y se caracteriza por su crecimiento rápido, sus ramas flexibles y sus pequeñas flores de tonalidades claras. Aunque su aspecto puede parecer discreto durante el día, al caer la noche se convierte en una de las protagonistas del espacio exterior gracias a su perfume.
La dama de noche es un arbusto perenne que puede alcanzar varios metros de altura cuando crece directamente en el suelo y encuentra condiciones favorables. Sus hojas son alargadas, de color verde intenso y con una apariencia brillante que aporta atractivo incluso cuando no está florecida.
Sus flores son pequeñas y suelen presentar tonalidades blancas o verdosas. Se agrupan en racimos y liberan un aroma dulce y penetrante durante la noche, especialmente en los períodos de floración. Esta característica convierte a la especie en una alternativa interesante al jazmín para quienes desean incorporar una planta de perfume intenso.
Además, puede cultivarse tanto en jardines como en macetas de buen tamaño. Su desarrollo resulta especialmente favorable en lugares cálidos y con buena iluminación.
En lo que respecta a los cuidados, uno de los principales atractivos de la dama de noche es que no requiere una rutina complicada de jardinería. Para mantenerla saludable, necesita recibir luz abundante, aunque en zonas de temperaturas muy elevadas conviene protegerla del sol más fuerte durante las horas centrales del día.
El riego debe ser moderado y adaptarse a la época del año. Lo importante es evitar que el sustrato permanezca constantemente encharcado, ya que el exceso de humedad perjudica sus raíces.
En pocas palabras
- Dama de noche: Planta aromática ideal para perfumar el hogar con mínimo cuidado de jardinería.
- Aroma nocturno: Sus flores desprenden una fragancia intensa especialmente durante la noche, superando al jazmín en este aspecto.
- Bajo mantenimiento: Requiere luz abundante y riego moderado, sin necesidad de rutinas complejas para su cuidado.