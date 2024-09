Máxima Zorreguieta: así es su cartera a base de cenizas de asado y residuos

Estas carteras fueron creadas por la diseñadora marplatense Cecilia Scarrone, quien es dueña de la marca Odette, la cual se define como sustentable. Scarrone estudió en el Milan Fashion Campus, donde coincidió con Ángelo Russica, quien trabajó muchos años para Versace.

En una ocasión, Scarrone se unió a Rocío Errecaborde y ambas hicieron Odette + Masuso, la cual contó con una colección cápsula que presentaron en la Semana del Diseño en Milán. Allí consiguieron llamar la atención de Máxima y le obsequiaron algunos de sus diseños.

Ambas diseñadoras crearon carteras fabricadas con cáscara de naranja, plátano y carbón, y todos los materiales han sido reciclados en Mar del Plata.

"La experiencia con Máxima fue increíble", rememora Scarrone. La diseñadora se puso en contacto con la embajada de Holanda y la de Argentina y enviaron varios e-mails. Sin embargo, nunca obtuvieron respuestas.

ISOLA DÍA 1 // La reina Máxima de Holanda de visita en nuestra exposición • Nos dimos el lujo de conocerla, contarle nuestra propuesta y mostrar los productos. • Una experiencia inolvidable, representando al diseño Argentino en el mundo. • La devolución de ustedes es hermosa, gracias por sus mensajes, palabras de orgullo y aliento.