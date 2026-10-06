Más de 30 estudiantes de escuelas rurales de San Carlos conocieron la montaña junto a Fundación Grupo América

En la escuela Francisco Soriano, el transporte escolar es fundamental para la asistencia de los estudiantes. Como ese día debían salir más temprano y el recorrido habitual no estaba disponible, las familias se organizaron para encontrar alternativas y llevar a los chicos hasta la escuela.

A las 5.30 de la mañana ya estaban todos. No faltó ninguno.

Los Puquios donó la totalidad de los accesos y puso a disposición los trineos y el equipamiento para que los estudiantes disfrutaran de la jornada en la montaña. Foto: Municipalidad de San Carlos

Los docentes también fueron parte de la organización: gestionaron los permisos necesarios y acompañaron a los estudiantes durante toda la jornada.

Los Puquios donó la totalidad de los accesos y puso a disposición el equipamiento y los trineos tipo culipatín, mientras que la Municipalidad de San Carlos estuvo a cargo del traslado. Fundación Grupo América articuló la propuesta.

Una salida que no estaba en lo cotidiano

Para los chicos de ambas escuelas, la expectativa creció desde que supieron que iban a compartir una jornada diferente junto a sus compañeros y docentes.

“Para nuestros chicos, este viaje fue hacer realidad un sueño. Son alumnos de una zona rural que no tienen acceso habitual a este tipo de lugares y poder ver sus sonrisas, su entusiasmo y esa felicidad fue algo imborrable”, contó Ana Albarracín, de la escuela Alfredo Chacón.

Entre juegos, trineos y nieve, los estudiantes descubrieron un paisaje que para muchos era nuevo y que ese día se convirtió en escenario de una experiencia inolvidable. Foto: Municipalidad de San Carlos

La docente destacó que la propuesta también permitió fortalecer los vínculos entre los estudiantes y enriquecer sus aprendizajes fuera del aula.

En la escuela Francisco Soriano, su directora, Graciela Salinas, también puso el acento en lo excepcional de la experiencia.

“Para ellos fue algo completamente nuevo. Ninguno había conocido un centro de esquí ni imaginaba que podía jugar con un culipatín. Estaban muy felices y emocionados”, relató.

Una oportunidad para descubrir nuevos escenarios

Para Fundación Grupo América, acompañar esta iniciativa significó acercar a los estudiantes a un escenario diferente y ofrecerles una experiencia que no forma parte de su vida cotidiana.

Los estudiantes vivieron un momento especial junto a sus compañeros y docentes, disfrutando de la nieve y de una experiencia diferente en Los Puquios. Foto: Municipalidad de San Carlos

“Nos encanta poder sumarnos a este tipo de acciones porque son una manera concreta de igualar oportunidades. La donación de Los Puquios permite que chicos que quizás nunca habían tenido la posibilidad de conocer la nieve puedan vivir esta experiencia, descubrir un lugar nuevo y llevarse un recuerdo que seguramente los va a acompañar para siempre”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Una forma de decir gracias

Para Los Puquios, recibir a estos estudiantes tuvo también un significado especial. La posibilidad de trabajar cada temporada en un entorno privilegiado despertó, en este caso, el deseo de compartirlo con quienes no suelen tener acceso a la montaña.

“Para nosotros, esto es una forma de decir gracias. No importa si nevó mucho o poco, si vino mucha gente o no. Siempre sentimos un enorme agradecimiento por poder trabajar en la naturaleza, al aire libre y, como decimos en Puquios, más cerquita del paraíso”, explicó Guillermo Cagiatti, encargado de Comunicaciones de Los Puquios.

Una postal de la jornada los estudiantes, la nieve y la inmensidad de la montaña como escenario de un día diferente. Foto: Municipalidad de San Carlos

Durante la jornada, los estudiantes pudieron jugar, recorrer el lugar, utilizar equipamiento y disfrutar de los trineos tipo culipatín junto a sus compañeros y docentes.

Y se fueron de la montaña con algo más que fotos y anécdotas.

“Más allá de la cantidad de nieve, de visitantes o de días de temporada, lo que queda es otra cosa: la sonrisa de un chico descubriendo la nieve por primera vez”, agregó Cagiatti.

Para muchos de esos estudiantes, la montaña dejó de ser un lugar lejano para convertirse, desde ese día, en parte de sus propios recuerdos.