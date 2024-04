signos exigentes astrologia 4.jpg

Es así que ahora la Astrología nos revela cómo cada signo del zodiaco viven los problemas y cómo los enfrentan para encontrar las resoluciones.

Los signos más exigentes del zodiaco, según la Astrología

Aries

Comete un error y enseguida se prende su rabia o su decepción. Eso sí, procura que poca gente se entere del inconveniente ya que no le gusta que otros sean testigos de su fracaso. Sólo comenta su metedura de pata con quien tiene mucha confianza. Pronto hace a un lado la autocrítica y las quejas para ponerse de nuevo en acción.

Tauro

A este signo le cuesta horrores superar sus errores. Puede quedarse rumiándolos indefinidamente y cargar con más culpa de la que es saludable. A los taurinos les lleva tiempo aprender a ser más benévolos consigo mismos cuando se equivoca. Y, aunque lo hagan, no suele perder por el camino su marcado sentido de la responsabilidad.

Géminis

Momentáneamente, queda ofuscado por el error y, tal vez, fuera de juego, pero no dura mucho tal ofuscación. Este signo no es dado a pasarse con la autocrítica: hace el análisis imprescindible de la situación para poder superarla en un visto y no visto.

Cáncer

Este signo medita sobre su error y le da unas cuantas vueltas. Es duro consigo mismo cuando se equivoca. Lo bueno es que de su reflexión aparece un cambio. Cáncer pone todo de su parte para no volver a tropezar de nuevo con la misma piedra.

Leo

Este signo es uno de los jueces más implacables. Monta un drama condenándose a sí mismo por el error cometido. Sin embargo se le pasa relativamente pronto ya que los leoninos no son muy aficionados a la autocrítica.

Virgo

Este signo se caracteriza por ser exigente y puntilloso cuando critica a los demás, pero consigo mismo puede sobrepasarse: se reconoce ser el peor de sus críticos y es excesivamente duro. Debería relajarse y bajar su nivel de autoexigencia, aunque sabemos que esa situación le estresaría aún más.

Libra

La procesión, o la deliberación en este caso, va por dentro. De cara al exterior, a este signo no se le nota mucho que se pase con la autocrítica. Internamente es otra historia. El error cometido es una variable más para alimentar sus dudas.

Escorpio

A este signo no se le nota el disgusto de haber cometido un error, pero bastaría con que pudiéramos asomarnos a su interior para ver correr ríos de lava volcánica. Quienes lo conocen, lo saben: Escorpio es un juez duro consigo mismo, especialmente cuando se equivoca en el área de las relaciones personales.

Sagitario

Generalmente, los nativos de este signo se muestran permisivos con sus errores. Cuando mete la pata, situación frecuente cuando se dispersa, procura ser constructivo, para que el error sirva para algo.

Capricornio

Este signo es muy sensible a los errores cometidos y se muestra súper exigente. Se toma en serio sus equivocaciones, como si hablaran mal de sus capacidades. Tras la experiencia, suele afanarse en probarle al mundo, y sobre todo a sí mismo, que él puede hacerlo mejor.

Acuario

Este signo hace autocrítica pero no se deja llevar demasiado por lo emocional. Suele dejar que se enfríe la situación para luego analizar sus errores aplicando la razón.

Piscis

Los nativos de este signo se sienten mal consigo mismos, muy decepcionado y culpable por el daño que haya podido causar. Es un juez terrible para sí mismo. A menudo son los demás quienes lo animarán a que adopte una actitud más relajada ante sus equivocaciones.