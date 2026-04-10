Los nuevos paneles solares que permiten tener calefacción y electricidad gratis según la estación del año

paneles solares 1 La tecnología de los sofisticados paneles solares. Foto: Harvard

El sistema se basa en una lente de Fresnel, que es básicamente un lente plano con relieves que puede concentrar la luz de forma muy potente sin ser pesado. Dentro del panel hay una pequeña cámara sellada con agua.

Cuando hace calor y el agua se convierte en vapor, se crea un efecto óptico que permite al lente concentrar toda la luz solar en una célula fotovoltaica, generando electricidad. Sin embargo, cuando la temperatura baja, el vapor se condensa formando una fina película líquida.

Esto rompe el efecto óptico, el lente deja de concentrar la luz y el calor del sol atraviesa el panel directamente hacia el interior del hogar donde esté instalado.

paneles solares harvard Raphael Kay (derecha) y Rafiq Omair con su sistema de captación de energía solar. Foto: Harvard

El punto donde ocurre este cambio mágico es el llamado punto de rocío. En los experimentos iniciales, este umbral se fijó alrededor de los 15°C. Esto significa que, en un clima templado, el panel solar trabajará por sí solo produciendo electricidad durante los meses cálidos y se convertirá en un calefactor natural durante los meses fríos. Lo mejor de todo es que este límite se puede ajustar simplemente modificando la humedad dentro del panel.

En cuanto al rendimiento, los números son sorprendentes. Cuando el sistema funciona en modo de calefacción, es capaz de aprovechar el 90% de la energía solar para calentar el ambiente. Esto es cinco veces más eficiente que usar un panel tradicional.