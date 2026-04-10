La energía proveniente del sol es una fuente inagotable y una manera efectiva de aprovecharla es a partir de la instalación de paneles solares. Si bien estamos acostumbrados a que estos artefactos brinden electricidad a la vivienda, unos modelos diseñados por expertos de Harvard también permitirán calefaccionar el hogar, según la estación del año que estemos atravesando.
Los nuevos paneles solares que permiten tener calefacción y electricidad gratis según la estación del año
Científicos de Harvard crearon sofisticados paneles solares que tienen un innovador sistema para ofrecer calefacción y electricidad según el clima
Estos son los paneles solares de Harvard que brindan electricidad y calefacción gratis
Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard ha diseñado un sistema innovador para que los paneles solares permitan calefaccionar un hogar en invierno y brindar electricidad gratis en verano.
En lugar de utilizar sensores costosos o computadoras complejas para decidir qué tipo de energía producir, los profesionales han recurrido a un fenómeno físico que todos conocemos: la evaporación y condensación del agua. El dispositivo funciona como un interruptor automático que siente la temperatura exterior y actúa en consecuencia.
El sistema se basa en una lente de Fresnel, que es básicamente un lente plano con relieves que puede concentrar la luz de forma muy potente sin ser pesado. Dentro del panel hay una pequeña cámara sellada con agua.
Cuando hace calor y el agua se convierte en vapor, se crea un efecto óptico que permite al lente concentrar toda la luz solar en una célula fotovoltaica, generando electricidad. Sin embargo, cuando la temperatura baja, el vapor se condensa formando una fina película líquida.
Esto rompe el efecto óptico, el lente deja de concentrar la luz y el calor del sol atraviesa el panel directamente hacia el interior del hogar donde esté instalado.
El punto donde ocurre este cambio mágico es el llamado punto de rocío. En los experimentos iniciales, este umbral se fijó alrededor de los 15°C. Esto significa que, en un clima templado, el panel solar trabajará por sí solo produciendo electricidad durante los meses cálidos y se convertirá en un calefactor natural durante los meses fríos. Lo mejor de todo es que este límite se puede ajustar simplemente modificando la humedad dentro del panel.
En cuanto al rendimiento, los números son sorprendentes. Cuando el sistema funciona en modo de calefacción, es capaz de aprovechar el 90% de la energía solar para calentar el ambiente. Esto es cinco veces más eficiente que usar un panel tradicional.