Los desconocidos beneficios del higo, mejora el estado de ánimo y es bajo en calorías

Son múltiples los beneficios que puede proporcionar el consumo de los higos al funcionamiento y buen estado de nuestro organismo.

Por empezar, y a pesar de su alto contenido en azúcar, tiene un efecto saciante. Es un fruto ideal para incorporar a dietas para reducir peso, gracias también a su bajo contenido en calorías.

El consumo de los higos es muy bueno para el tránsito intestinal, por lo que es un gran alimento laxante para combatir el estreñimiento.

Gracias a su contenido de vitamina A, Omega 3 y 6, este fruto ayuda a mantener fuerte el corazón. Su consumo contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, riesgo de ataques cardíacos o problemas coronarios.

Y al poseer un alto contenido de azúcares naturales, el higo puede ser una importante fuente de energía que ayuda, entre otras cosas, a mejorar el estado de ánimo.

Basta con probar un higo maduro para notar cómo el cuerpo lo agradece. Su dulzor natural viene de azúcares saludables, ideales para recargar las pilas sin recurrir a ultraprocesados.

Además, es una fuente importante de fibra, perfecta para mantener nuestra digestión en forma.

Esa fibra también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a sentirnos saciados. ¿El resultado? Comemos mejor, digerimos mejor y, además, controlamos mejor el apetito.

Los higos, sobre todo los más oscuros, contienen antioxidantes que funcionan como pequeños escudos frente a los radicales libres, que cuando operan sin frenos, suponen envejecimiento celular e incluso, muchas enfermedades crónicas.

Los estudios sugieren que consumir alimentos ricos en antioxidantes, como el higo, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e incluso ciertos tipos de cáncer.

Fuente: rtve.es