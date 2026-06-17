Los científicos no dan crédito: los días en el planeta Tierra comenzarán a durar 25 horas

planeta tierra El planeta Tierra se prepara para tener días de 25 horas.

En este sentido, investigadores coinciden en que, a largo plazo, las jornadas se extenderán hasta alcanzar las 25 horas de duración. Según un estudio publicado en la revista Science Advances, denominado ‘Por qué el día dura 24 horas: La historia de la marea térmica atmosférica de la Tierra, su composición y la temperatura media’, la principal fuerza detrás de este fenómeno es la Luna.

Puntualmente, la atracción gravitacional de nuestro satélite natural es la responsable directa de generar las mareas en los océanos, lo que produce una sutil y continua fricción. La misma actúa como un freno dinámico que reduce la velocidad de giro del planeta Tierra a lo largo de las eras.

Debido a que esta variación en la velocidad de giro es extremadamente pequeña, resulta imposible de notar en la experiencia cotidiana de las personas. Para identificar estos cambios milimétricos, los astrónomos dependen de observaciones avanzadas y del uso de relojes atómicos de alta precisión.

reloj El día pasará a tener 25 horas, según científicos.

En consecuencia, gracias a estas herramientas tecnológicas, científicos lograron constatar de forma empírica que el tiempo real de rotación fluctúa de manera constante y que la tendencia general apunta hacia un incremento a largo plazo.

Las proyecciones de la comunidad científica indican que tendrán que transcurrir aproximadamente 200 millones de años para que este cambio se concrete y que el día en el planeta Tierra pase de tener 24 a 25 horas.