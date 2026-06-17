Cualquiera de nosotros ha anhelado, en más de una ocasión, que su día dure más de 24 horas para poder cumplir con todas las obligaciones. Según científicos, a largo plazo, este pedido será una realidad. En concreto, los días en el planeta Tierra pasarán de 24 a 25 horas.
Los científicos no dan crédito: los días en el planeta Tierra comenzarán a durar 25 horas
A largo plazo, el día en el planeta Tierra tendrá 25 horas. Los científicos explican el motivo y a partir de cuándo sucederá
Lo dice la ciencia: el día pasará a tener de 24 a 25 horas
La organización de la sociedad se rige bajo la premisa inamovible de que un día dura exactamente 24 horas. Esta medida estándar determina los calendarios, los horarios laborales y la rutina de miles de millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, la comunidad científica confirmó que el planeta Tierra no mantiene una velocidad de rotación uniforme, sino que experimenta una ralentización progresiva que alterará la estructura del tiempo en el futuro.
En este sentido, investigadores coinciden en que, a largo plazo, las jornadas se extenderán hasta alcanzar las 25 horas de duración. Según un estudio publicado en la revista Science Advances, denominado ‘Por qué el día dura 24 horas: La historia de la marea térmica atmosférica de la Tierra, su composición y la temperatura media’, la principal fuerza detrás de este fenómeno es la Luna.
Puntualmente, la atracción gravitacional de nuestro satélite natural es la responsable directa de generar las mareas en los océanos, lo que produce una sutil y continua fricción. La misma actúa como un freno dinámico que reduce la velocidad de giro del planeta Tierra a lo largo de las eras.
Debido a que esta variación en la velocidad de giro es extremadamente pequeña, resulta imposible de notar en la experiencia cotidiana de las personas. Para identificar estos cambios milimétricos, los astrónomos dependen de observaciones avanzadas y del uso de relojes atómicos de alta precisión.
En consecuencia, gracias a estas herramientas tecnológicas, científicos lograron constatar de forma empírica que el tiempo real de rotación fluctúa de manera constante y que la tendencia general apunta hacia un incremento a largo plazo.
Las proyecciones de la comunidad científica indican que tendrán que transcurrir aproximadamente 200 millones de años para que este cambio se concrete y que el día en el planeta Tierra pase de tener 24 a 25 horas.