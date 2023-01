Los amigos del joven mendocino desaparecido en Ecuador organizaron una colecta para ir a buscarlo

Diario UNO dialogó con Adrián Cura, uno de los amigos que está organizando la colecta para que Leandro (33), el hermano de Rodrigo y un amigo de este, viajen a buscarlo. También están realizando gestiones a través de la Embajada Argentina en Ecuador, desde donde les están ayudando a realizar algunas gestiones.

Cuál es la última información sobre Rodrigo y por qué preocupa a su familia

Rodrigo Salguero viajó desde Perú a Ecuador y hasta ese momento, sus comunicaciones con su familia y amigos de Mendoza eran regulares y normales.

Sin embargo, en Ecuador sufrió el robo de muchas de sus pertenencias, entre las que estaban sus documentos y el teléfono celular, por lo que la comunicación se dificultó, pero siguió manteniendo algún tipo de contacto.

La última vez que supieron de él, dijo que viajaría en camión, a dedo, hasta Quito.

Rodrigo Salguero 2.jpg Hace un año que Rodrigo Salguero (26) se encuentra viajando por Latinoamérica Foto: gentileza familia

Sin embargo, contó Adrián, que la preocupación comenzó a crecer desde que una mujer que lo conoció en una granja tipo hostel en el que se hospedaba, logró contactar al hermano de Rodrigo a través de Instagram. Lo que la mujer les informó encendió las alarmas de su allegados.

La mujer dijo que Rodrigo no podía comunicarse bien, hablaba algunas incoherencias, y no podía cargar sus cosas, las iba dejando en el piso porque no tenía fuerzas para sostenerlas La mujer dijo que Rodrigo no podía comunicarse bien, hablaba algunas incoherencias, y no podía cargar sus cosas, las iba dejando en el piso porque no tenía fuerzas para sostenerlas

De todas maneras, el joven rivadaviense se fue del hostel con sus cosas y nadie más supo de él.

Colecta para viajar

Adrián explicó que si bien la Embajada de Argentina en Ecuador les está ofreciendo gestionar pasajes para que puedan viajar, ellos al mismo tiempo están juntando dinero, porque no saben cómo serán los pasos que tendrán que dar una vez que lleguen a destino.

Rodrigo salguero colecta.jpg

Desde Mendoza es poco lo que pueden hacer, porque no tienen un intercambio muy fluido con la policía ecuatoriana.

El alias para donar dinero es TODOS.POR.RODRIS. Ante cualquier información o dato que se pueda aportar al respecto, el teléfono que figura en el flayer pertenece a un amigo de la familia.